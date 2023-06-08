رئيس كينيا يجري محادثات مع السيسي على هامش قمة الكوميسا

قال الرئيس الكيني، وليام روتو، اليوم الخميس، إنه أجري محادثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش القمة الـ22 لرؤساء دول وحكومات الكوميسا.

وكتب روتو، في تغريدة على “تويتر”، "ستواصل كينيا بناء الصداقة مع البلدان ذات التفكير المماثل في جميع أنحاء العالم للدفع من أجل الاستقرار في القرن الأفريقي والدفاع عن التجارة الحرة والاستثمار من أجل تسريع تحول قارتنا”.

وفي وقت سابق، وجه صالح أحمد جامع نائب رئيس وزراء الصومال، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قيادته الحكيمة والفعالة للكوميسا، مضيفا أن الصومال تخوض عملية انتخابية مطولة أدت للتسليم السلمي للسلطة وانتخاب الرئيس الحالي الدكتور حسن شيخ محمود.

وأوضح، خلال الجلسة الختامية للقمة الـ22 لقادة تجمع الكوميسا بمشاركة الرئيس السيسي، أن البرلمان الصومالي صدق على عضوية الكوميسا، وبعد وقت قليل ستصبح الصومال عضوا كامل العضوية في الكوميسا.

ولفت إلى أنه على الرغم من تاريخ العنف والأخبار السيئة التي تأتي من الصومال إلا أنها تحقق مكاسب كبيرة على جبهة الأمن بفضل قيادة الرئيس ورئيس الوزراء.