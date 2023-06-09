طبيب يوجه نصائح هامة للتغلب على رغبة تناول الطعام بعد منتصف الليل

وجه الدكتور رامي صلاح الدين استشارى التغذية نصائح هامة للتغلب على رغبة تناول الطعام بعد منتصف الليل.

وقال رامى صلاح الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة"، المذاع عبر القناة “الأولى”، أن هناك العديد من المشكلات تجعل الشخص يشعر بالجوع بعد منتصف الليل.

القلق والتوتر

وتابع استشارى التغذية قائلا:" تلك المشكلات هي الشعور بالضغط والقلق والتوتر، والارق، وظن الشخص نفسه أنه لا ينام إلا بعد الأكل".

وأكد الدكتور رامي صلاح الدين استشارى التغذية، بالتغلب على المشكلة السابق الإشارة لها تحل مشكلة الرغبة فى الأكل متأخر