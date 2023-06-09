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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غير أي حد .. كريم محسن يطرح فيديو كليب جديد

كريم محسن
كريم محسن

طرح الفنان كريم محسن  أحدث أغانيه المصوره بعنوان (غير اي حد) وذلك بجميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

 

(غير أي حد) من كلمات حسام سعيد وألحان محمود  أنور وتوزيع محمد شفيق ميكساج وماستر ماهر صلاح الشريك الرقمي محمد علام كيوب ميوزك و جيتار مصطفي أصلان صولوهات محمود شاهي و فوتوغرافيا علاء أحمد وإشراف عام هاله دعبس و بمجرد طرحها تم تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي معها وتحقيق نسب مشاهده عالية.

 

كما يعيش كريم محسن حاله من النشاط الفني حيث تعاون مؤخرا مع النجم الكويتي علي كاكولي في أغنيه (مسحته بأستيكه) الذي كانت تحتل التريند فالسعودية ومصر والعديد من الدول العربية.

 

كما طرح مؤخرا "كريم" عدد من الأغاني الذي تفاعل معها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم "وده برده ينفع" و "بدعي عليك" و "وجع الفراق". 


كما يستعد أيضا للعديد من المشاريع الغنائية الذي يقوم بطرحها خلال الفتره القادمة في موسم صيف ٢٠٢٣ .

كريم محسن وأحدث أغانيه

وطرح كريم محسن، مؤخراً أحدث أغانيه بعنوان "وده برده ينفع" والذي قد حققت نسب مشاهدات عالية حيث حققت أكثر من مليون مشاهده منذ طرحها من 5 أيام علي موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

"وده برده ينفع" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وميكس وماستر هاني محروس، وتعتبر هي الأغنية الأولي التي يتعاون فيها مع الملحن عزيز الشافعي، كما يحضران للعديد من المشاريع الغنائية أيضا خلال الفترة القادمة.

كريم محسن الفنان كريم محسن النشاط الفني تطبيقات الموسيقى فيديو كليب السعودية ومصر

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