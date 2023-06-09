يضم 40 عارضا..افتتاح معرض لمنتجات الشباب وأصحاب المشروعات والحرف اليدوية في الجيزة

شهدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة أمس، فعاليات معرض الحرف اليدوية والتراثية والمقام من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، وبالتنسيق والتعاون مع منصة أيادى مصر ومجلس الأعمال اليمني بنادي الصيد، والذى يستمر على مدار يومين، وذلك في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بدعم وتسويق منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية بمختلف أنواعها.

وتفقدت نائب المحافظ باكيات العارضين والبالغ عددهم ٤٠ عارضا من مصر واليمن من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية وذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأكدت هند عبد الحليم أن المحافظة مستمرة في إقامة مثل هذه المعارض بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الاهلية، حيث تتيح هذه المعارض الفرصة أمام الشباب والمنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية والتراثية لتسويق منتجاتهم.

حضر فعاليات المعرض نائب سفير دولة اليمن والمهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد وعزة وهدان رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة.

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