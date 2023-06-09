نسخة من جسم الإنسان .. ابتكار أول مانيكان يتنفس كالبشر

ابتكر العلماء أول مانيكان يمشي في العالم يولد الحرارة والرعشة والمشي والتنفس مثل الإنسان يمكن أن يساعد العلماء على فهم مرونة أجسامنا لمعاقبة موجات الحرارة.

أعاد العلماء في جامعة ولاية أريزونا (ASU) تصميم روبوت تستخدمه شركات الملابس للمعدات الرياضية لتقليد الوظائف الحرارية لجسم الإنسان.

وتم تجهيز الروبوت التجريبي ANDI بمسام اصطناعية للتعرق الاصطناعي ودرجة الحرارة ومستشعرات تدفق الحرارة عبر 35 سطحًا مختلفًا تغطي جسم المانيكان، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

مع قناة تبريد داخلية جديدة ، فإن ASU ANDI المحسّن هو أول مانيكان حراري مناسب للاستخدام في الهواء الطلق، مما يعني أنه يمكن للعلماء الآن إخضاع هذا التغير المناخي "الاختبار الوهمي" لدرجات الحرارة القصوى في صحراء أريزونا.

قالت عالمة الغلاف الجوي جيني فانوس ، الأستاذة المشاركة في كلية الاستدامة بجامعة ولاية أريزونا: "لا يمكنك وضع البشر في مواقف شديدة الخطورة من الحرارة وتجربة ما سيحدث".

لكن هناك مواقف نعرف عنها في الوادي يموت فيها الناس بسبب الحر ، وما زلنا لا نفهم تمامًا ما حدث، ويمكن لـ ANDI مساعدتنا في اكتشاف ذلك.

في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، يموت آلاف الأشخاص كل عام بسبب ضربة الشمس وغيرها من الأمراض المرتبطة بالحرارة ، وهو رقم يرتفع بسبب تغير المناخ.

ويأمل باحثو جامعة ولاية أريزونا في خفض هذا الرقم من خلال فهم أفضل لكيفية استجابة الأشخاص من مختلف الأعمار مع أنواع مختلفة من الجسم والحالات الطبية لموجات الحرارة الشديدة والتعرض الطويل للشمس والظروف القاسية الأخرى.