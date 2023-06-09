السعودي مؤيد النفيعي يطلق ألبوم راب جديد باسم “بطن الشاعر”

أطلق مغني الراب السعودي مؤيد النفيعي ألبومه الغنائي الجديد "بطن الشاعر"، يضم في جعبته 13 أغنية.



ويعد الألبوم أول تجربة غنائية عربية تمزج بين الشعر العربي التقليدي وبين غناء الراب الحديث، في توليفة تجمع قوة الكلمات ومعانيها وبين الأداء الغنائي المختلف، ويقتحم به مؤيد الساحة الفنية باعتباره أول ألبوماته الموسيقية الرسمية في مسيرته كمغنى.



ويعتبر الألبوم رحلة غنائية في حياة وأفكار المغني السعودي، بين نشأته على حب اللغة العربية ومرادفاتها بالشعر، وبين شغفه بموسيقى الهيب هوب ومغامراته في عالم الراب، كما يعتبر تجسيدًا سماعيًا لاختلاف ثقافاته الحياتية بين كونه طبيبًا ودراسته العلمية الصعبة وبين نجاحه العملي كممثل كوميدي سطع نجمه في عدة أعمال تلفزيونية سعودية.

ويضم ألبوم "بطن الشاعر" في جعبته 13 أغنية، من بينها دويتو يجمع مؤيد النفيعي مع مغني الراب المصري ليجي سي عبر أغنية "على الهادي" في أول تعاون بين الراب المصري والسعودي، كما يضم أغنية "ذيب" التي صدرت العام الماضي كأولى إصدارات مؤيد المنفردة، إضافة إلى أغنيات "هيروشيما" و"حقيقتك مخفية" و"ماشي الحال".



كما تم إرفاق صدور الألبوم رسمي بإصدار كليب مصور لأغنية "ماشي الحال"، التي تجمع بين مؤيد النفيعي ومغني الراب الأردني السينابتيك، في أول تعاون من نوعه بين الراب الأردني والسعودي.

كما يخوض مؤيد مغامرة كتابة الأغاني وتلحينها وغنائها خلال الألبوم، في تجربة موسيقية جديدة على الساحة السعودية والعربية، وتعد نتاج تعاون فني بين "ميدل بيست ريكوردز" للإنتاج وستوديو البادية في السعودية.

مؤيد النفيعي، مغني سعودي بدأ رحلته الفنية من جدة، وهو طبيب ومعروف بكونه ممثلا وفنانا كوميديا، نشأ وسط العديد من الثقافات المختلفة، وامتلك شغفاً عميقاً بثقافة الراب التي تعرف عليها في الولايات المتحدة لأول مرة، ووقع في غرام الشعر العربي منذ صغره وتأثر بالهيب هوب في كبره ليقرر دمج العالمين في مشروعه الغنائي.