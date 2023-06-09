صدمة للأهلي والزمالك |بيراميدز يقترب من ضم إمام عاشور وطارق حامد وتريزيجيه

أكد الاعلامي محمد شبانة، أن نادي بيراميدز يخطط لصفقات قوية خلال الصيف الجاري، من أجل تدعيم صفوفه بشكل مميز من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم القادم.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "إدارة بيراميدز كانت قد حرصت على استطلاع موقف محمود حسن تريزيجيه نجم الفريق السابق قبل أيام، بعد أنباء مغادرته لتركيا".

وأضاف: "إدارة النادي أيضا تريد ضم مصطفى فتحي بصفة نهائية وهناك مفاوضات حاليا مع التعاون السعودي".

وأشار إلى أن بيراميدز دخل في مفاوضات أيضا مع طارق حامد القريب من مغادرة اتحاد جدة، وكذلك يبحث مسئولي النادي امكانية ضم امام عاشور في حال رحيله عن ميتلاند الدنماركي.

وترددت أنباء بشأن رغبه الزمالك في عودة طارق حامد للفريق خاصه عقب فسخ تعاقده مع اتحاد.جدة