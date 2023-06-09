شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي لضم نجم سانت إيتيان

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة قرب ضم جان فيليب نجم سانت ايتيان للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن مصدر داخل النادي أكد له أن النادي لا يفكر حاليا سوي في نهائي دوري أبطال افريقيا والتتويج بالبطولة.

وأضاف شوبير أن المصدر أكد أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات حتي الآن خاصة وأن الفريق أمامه مباراة صعبة أمام الوداد المغربي في إياب نهائي دوري الأبطال إفريقيا.

وأكمل شوبير أن الاهلي حتي الآن لم يحدد احتياجاته بشأن الموسم الصيفي المقبل.