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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يعلن مطالب أوسوريو بشأن صفقات الزمالك وموقف الراحلين

صدى البلد

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف أوسوريو المدير الفني للزمالك من رحيل عن الاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن اوسوريو طلب التعاقد مع لاعب بمركز الجناح وآخر في خط الوسط وآخر في الدفاع مشددا أنه طلب ضروره حسم الصفقات قبل انطلاق البطوله العربية .

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وأضاف أن أوسوريو قرر تأجيل موقفه من رحيل عدد من اللاعبين عقب مباريات الدوري المصري المتبقية.

 

وتابع أن أوسوريو يرغب في إعطاء الفرصة كاملة لجميع لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة لمعرفه الأحق في البقاء داخل الفريق. 

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