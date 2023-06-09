سمير كمونة: أراهن على الثلاثي المرعب في الأهلي لحسم نهائي إفريقيا

قال الكابتن سمير كمونة لاعب النادي الأهلي السابق، إن النظر مباراة النادي الأهلي و الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يؤكد أن لاعبي النادي الأهلي لهم دور كبير في حسم المباراة.

وتابع سمير كمونة خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، يجب على اللاعبين أن يلعبوا بروح النادي الأهلي خلال 90 دقيقة وسط الـ 80 الف متفرج واللاعبين عليهم عامل كبير في حسم هذا اللقب وأنه يراهن على جمهور النادي الأهلي أولا وبالنسبة للاعبين يراهن على ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية وسيكون دورهم كبير في حسم المباراة.

الثلاثي الهجومي

وأضاف : في الهجوم أراهن على الثلاثي بيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا، واذا كانوا في يومهم وموفقين سيخلقوا خطورة كبيرة على مرمى الوداد.