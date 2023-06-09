عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير كمونة: أراهن على الثلاثي المرعب في الأهلي لحسم نهائي إفريقيا

سمير كمونة لاعب الأهلي
سمير كمونة لاعب الأهلي السابق

قال الكابتن سمير كمونة لاعب النادي الأهلي السابق، إن النظر مباراة النادي الأهلي و الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يؤكد أن لاعبي النادي الأهلي لهم دور كبير في حسم المباراة.

وتابع سمير كمونة خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، يجب على اللاعبين أن يلعبوا بروح النادي الأهلي خلال 90 دقيقة وسط الـ 80 الف متفرج واللاعبين عليهم عامل كبير في حسم هذا اللقب وأنه يراهن على جمهور النادي الأهلي أولا وبالنسبة للاعبين يراهن على ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية وسيكون دورهم كبير في حسم المباراة.

 

الثلاثي الهجومي

 

وأضاف : في  الهجوم أراهن على الثلاثي بيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا، واذا كانوا في يومهم وموفقين سيخلقوا خطورة كبيرة على مرمى الوداد.

الأهلى الوداد سمير كمونة شريف عامر حمدي فتحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. كاف يكافئ حكم مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا

خبر صادم للوداد قبل موقعة الأهلي

رجاء خاص من الخطيب لكولر قبل مواجهة الأهلي والوداد .. وحجازي يقترب

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق عقب مواجهة الوداد المغربي

هجوم عنيف من رضا عبدالعال على نجم الأهلي

تحرك عاجل من الحكومة بعد واقعة سمكة قرش الغردقة .. ماذا فعلت؟

700 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي

أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة حتى الأربعاء 14يونيو

ترشيحاتنا

Tiger Shark.. صفات سمكة قرش النمر بعد ظهورها في البحر الأحمر

700 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي

موقف غير متوقع تتعرض له مغنية على المسرح يثير جدل رواد السوشيال ميديا .. شاهد

أول تعليق من كوبا بعد تقارير إنشاء قاعدة تجسس صينية على أراضيها

إسقاطات وسخرية |إعلامي يطالب اتحاد الكرة بالرد على خطاب انبي

رضا عبدالعال: "الشوالي" معلق محايد ومحترف والهجوم عليه غير مبرر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف غير متوقع تتعرض له مغنية على المسرح يثير جدل رواد السوشيال ميديا .. شاهد

أطعمة لاتتجاهلها لصحة الدماغ المهمة لطفلك

أربعين مصطفى درويش .. أعمال فنية معطلة بعد رحيله المفاجيء

لماذا يفضل البعض تناول الأطعمة الحارة ؟ .. دراسة علمية تجيب

فيديو

شخصية شهيرة وراء النقص العالمي في الطلاء الوردي .. أعرف القصة؟

أكلة سمك وجمبري في الإسكندرية بـ 6 آلاف جنيه تستدعي تحركا عاجلا وبيانًا رسميًا.. ماذا تحتوي؟ «فيديوجراف»

أسلحة بيولوجية ونووية.. توقعات العارفة بابا فانجا تغير العالم في 2023

تفاصيل العاصفة المدارية بيبارجوي .. أية دولة عربية ستتأثر بها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ