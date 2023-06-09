عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

منتهية الصلاحية أو فاسدة.. تحذيرات من تخفيضات الشراء عبر الانترنت أو الأماكن المجهولة

تحذيرات من تخفيضات
تحذيرات من تخفيضات الشراء على الانترنت أو الأماكن المجهولة

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمدون الإماراتي نوح الزعابي يحذر فيه من التخفيضات الهائلة في المتاجر المجهولة أو عبر الانترنت.

وبحسب مقطع الفيديو المتداول، جاء تحذيره من خطورة الأماكن التجارية المجهولة التي تعرض منتجات فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مغشوشة، وذلك في ظل العروض والتخفيضات المغرية التي تقدمها هذه الأماكن.

txt

تصل إلي 70%.. سعر كيا سيراتو 2020 بعد التخفيضات.. صور

txt

الحكومة: نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة

وقال الزعابي أنه قام بزيارة عدد من هذه الأماكن التجارية المجهولة في أكثر من دولة عربية، وتفاجأ بوجود العديد من المنتجات الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمغشوشة، والتي يتم بيعها بأسعار رخيصة جداً.

ويقول: “3 أشياء لا تشتريها من الانترنت، الأدوية، الطعام والمشروبات، يجب أن تكون من مكان له سجل تجاري أو موثوق بشكل شخصي".

وأشار الزعابي إلى أن الأماكن التجارية المجهولة تعمل بشكل غير قانوني وغير مراقب، ولا تتبع أي معايير صحية أو جودة، مما يشكل خطراً كبيراً على صحة المستهلكين، بالإضافة إلى ضرورة الحذر من هذه الأماكن وعدم الانجرار وراء العروض والتخفيضات المجهولة، والتأكد دائماً من جودة المنتجات وصلاحيتها قبل الشراء، والشراء من المتاجر والمنافذ التجارية الرسمية المعتمدة.

الأماكن التجارية التواصل الاجتماعي العروض والتخفيضات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي

Tiger Shark.. صفات سمكة قرش النمر بعد ظهورها في البحر الأحمر

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي بالميركاتو الصيفي

شاهد| أول رد فعل لـ عصام الشوالي بعد الهجوم عليه من جماهير الأهلي

خبر صادم للوداد قبل موقعة الأهلي

ربنا يكرم .. نجم الزمالك يفاجئ جماهير الأهلي بهذا التصريح

طارق حامد ونجم الوداد | أسامة حسن يعلن صفقات الزمالك بالميركاتو الصيفي

رجاء خاص من الخطيب لكولر قبل مواجهة الأهلي والوداد .. وحجازي يقترب

ترشيحاتنا

اليوم .. مساجد الأوقاف تتحدث عن "الحج رحلة إيمانية" في خطبة الجمعة

التعليم تقرر استكمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023 العملية حتى 15 يونيو

نتنياهو لبلينكن: لن تلزم إسرائيل بأي تسوية مع إيران

الولايات المتحدة تعلن قرارات جديدة بشأن تجديد الإفراج المشروط للأفغان

مجلس النواب العراقي يصوت على 6 مواد من قانون الموازنة

خطة التنمية لعام 2024/2023 أمام "النواب" .. الأسبوع المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| أسباب استمرار الأمطار لشهر يونيو...سلمى أبو ضيف تثير الجدل بفستان من 17 سنة

تحذير عاجل| هيئة الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الجمعة.. ماذا سيحدث؟

موقف غير متوقع تتعرض له مغنية على المسرح يثير جدل رواد السوشيال ميديا .. شاهد

أطعمة لاتتجاهلها لصحة الدماغ المهمة لطفلك

فيديو

شخصية شهيرة وراء النقص العالمي في الطلاء الوردي .. أعرف القصة؟

أكلة سمك وجمبري في الإسكندرية بـ 6 آلاف جنيه تستدعي تحركا عاجلا وبيانًا رسميًا.. ماذا تحتوي؟ «فيديوجراف»

أسلحة بيولوجية ونووية.. توقعات العارفة بابا فانجا تغير العالم في 2023

تفاصيل العاصفة المدارية بيبارجوي .. أية دولة عربية ستتأثر بها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ