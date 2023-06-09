منتهية الصلاحية أو فاسدة.. تحذيرات من تخفيضات الشراء عبر الانترنت أو الأماكن المجهولة

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمدون الإماراتي نوح الزعابي يحذر فيه من التخفيضات الهائلة في المتاجر المجهولة أو عبر الانترنت.

وبحسب مقطع الفيديو المتداول، جاء تحذيره من خطورة الأماكن التجارية المجهولة التي تعرض منتجات فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مغشوشة، وذلك في ظل العروض والتخفيضات المغرية التي تقدمها هذه الأماكن.

وقال الزعابي أنه قام بزيارة عدد من هذه الأماكن التجارية المجهولة في أكثر من دولة عربية، وتفاجأ بوجود العديد من المنتجات الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمغشوشة، والتي يتم بيعها بأسعار رخيصة جداً.

ويقول: “3 أشياء لا تشتريها من الانترنت، الأدوية، الطعام والمشروبات، يجب أن تكون من مكان له سجل تجاري أو موثوق بشكل شخصي".

وأشار الزعابي إلى أن الأماكن التجارية المجهولة تعمل بشكل غير قانوني وغير مراقب، ولا تتبع أي معايير صحية أو جودة، مما يشكل خطراً كبيراً على صحة المستهلكين، بالإضافة إلى ضرورة الحذر من هذه الأماكن وعدم الانجرار وراء العروض والتخفيضات المجهولة، والتأكد دائماً من جودة المنتجات وصلاحيتها قبل الشراء، والشراء من المتاجر والمنافذ التجارية الرسمية المعتمدة.