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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رغم تألقه مع اتحاد جدة.. أحمد حجازي يقترب من العودة لصفوف الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تحرك النادي الأهلي من أجل التعاقد مع أحمد حجازي، مدافع المنتخب المصري والمحترف في صفوف اتحاد جدة السعودي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح شبانة في تصريحات تليفزيونية أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة السعودي، وأبلغه بأن باب القلعة الحمراء مفتوح أمامه في حالة رغبته العودة للدوري المصري مرة أخرى.

وكان أحمد حجازي قد عاد من رحلته الاحترافية في فيورنتينا الإيطالي عام 2015، ليلعب بقميص الأحمر موسمين حتى الرحيل لوست بروميتش الإنجليزي في صيف 2017 في صفقة إعارة بنية الشراء وهو البند الذي فعله النادي الإنجليزي.

ولعب حجازي في صفوف بروميتش 3 أعوام حتى الرحيل لاتحاد جدة السعودي وقاد الفريق في هذا الموسم للفوز بكاس السوبر السعودي قبل أن يتوج مع الفريق بلقب الدوري السعودي.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن أحمد حجازي أصبح مستقبله غير معلوم مع اتحاد جدة في ظل الصفقات العالمية التي يسعى النادي لإبرامها الفترة المقبلة.

ونجح اتحاد جدة في التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، بعد إنهاء تعاقده مع الملكي، ليبدأ الحديث عن إمكانية عودته للأهلي.

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