برلماني: إنشاء مخزن استراتيجي للمنتجات الغذائية خطوة هامة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

ثمن النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ ، إعلان الحكومة متمثلة فى وزارة التموين، تدشين أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية ،حيث سيتم وضع أول حجر أساس مخازن استراتيجي لأول مرة فى مصر بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ، إعلان وزير التموين تدشين أكبر مشروع قومى لإنشاء مخزن استراتيجي للمنتجات الغذائية ، مؤكدا إن الهدف من إنشاء هذه المخازن الاستراتيجية للمنتجات الغذائية تتمثل فى الحفاظ على أكبر كم من السلع والمنتجات الغذائية في ظل ما يشهده العالم من أزمات راهنة.



وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ملف الأمن الغذائي من الملفات الحيوية التي تشهد اهتماما كبيرا وملحوظ من قبل الرئيس السيسي خلال السنوات الأخيرة، وعلى وجه التحديد مع التداعيات الخارجية التي ألقت بظلالها على العديد من دول العالم .



وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ما تقوم به الدولة حاليا ، يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية للحد من التأثيرات الخارجية التى يمر بها العالم في المرحلة الراهنة ، وفي نفس الوقت تحقيق الأمن الغذائي للمواطن وتخفيف وطأة ما يحدث في العالم على الإقتصاد المصري.



يشار إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية سيقومون غدا السبت ، بتدشين أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية ،حيث سيتم وضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجي لأول مرة فى مصر بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.