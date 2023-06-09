فستان جريء.. نادين نجيم تثير الجدل بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من احدث ظهور لها.

لفتت نادين نجيم الأنظار بفستان جرئ، حيث ارتدت فستان متوسط الطول ذا أكمام مكشوفة باللون الأخضر الفاتح مما كشف عن رشاقتها.

انتعلت نادين نجيم حذاء ذا كعب عالي باللون الأخضر الفاتح،ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات مما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نادين نجيم على خصلات شعرها البني المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.



