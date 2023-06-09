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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملابس على الموضة.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

حرصت المذيعة رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت رضوى الشربيني في الصور بإطلالة كاجوال مبهجة، حيث ارتدت بلوزة ذا أكمام مكشوفة باللون الكحلي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مع تنورة متوسطة الطول اتسمت بألوانها المبهجة.

انتعلت رضوى الشربيني حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفوشيا، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات مما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رضوى الشربيني على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوام المتناسقة مع لون بشرتها.

 

 

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