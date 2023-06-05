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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان جرئ.. شاهد ميريام فارس تثير الجدل بهذه الإطلالة

ميريام فارس
ميريام فارس

حرصت الفنانة اللبنانية ميريام فارس ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ميريام فارس في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام طويلة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها، واتسم التصميم بأنه مكشوف من الظهر.

وتزينت ميريام فارس ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها ولكنها زادت من أناقتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ميريام فارس على خصلات شعرها الكيرلي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج.

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