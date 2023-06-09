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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن. 

بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26523 طن تشمل :  8740 طن يوريا و 2659 طن رمل  و11894 طن كلينكر و3230 طن مولاس.


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 62700 طن تشمل : 1744 طن خشب زان و 447 طن ابلاكاش و 15485 طن حديد و 2322 طن فول صويا و 6400 طن خردة و 13222 طن ذرة و 6000 طن كسب فول صويا و 1963 طن أرز معبأ و 15117 طن قمح.


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1236 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 138 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2390 حاوية مكافئة.


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 161295 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 208561 طنًا.


كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 4025 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي وشبرا وكفر الشيخ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5714 شاحنة.

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