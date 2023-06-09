السياحة الطبية والعلاجية على طاولة الرعاية الصحية

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جلسة نقاشية تحت عنوان «السياحة الطبية والعلاجية في مصر»، وذلك على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثاني Africa Health Excon 2023.

وأوضح بيان الهيئة، خلال الجلسة تم استعراض جهود الحكومة المصرية والهيئة العامة للرعاية الصحية لوضع مصر على خريطة العالم في مجال السياحة الصحية والعلاجية، وتم التأكيد على مشاركة القطاع الخاص المحلي والدولي للنهوض بالسياحة العلاجية والصحية في مصر، وهو ما يدعم مشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية "نرعاك في مصر".

وأضاف الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، هناك 4 محاور رئيسية تعتمد عليها السياحة العلاجية، بدءًا من تجهيز البنية التحتية المتميزة واللائقة بالمستشفيات سواء العنصر البشري أو التجهيزات الطبية لتكون المستشفيات قبلة متميزة للقادمين إلى البلاد بغرض العلاج، مرورًا بتكوين إدارة تختص بالتعامل مع المرضى الدوليين داخل كل مستشفى للتعامل مع المرضى وتلبية احتياجاتهم، وصولًا إلى قياس رضاء متلقي الخدمة عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم داخل المنشأة بحيث يتمكن متلقوا الخدمة من سرد تجربتهم داخل المنشأة الصحية.

كما أكد الدكتور سميح عامر، مستشار وزير الصحة لشؤون السياحة العلاجية، على أهمية تدريب كافة العاملين والطواقم الطبية بالمستشفى على حسن التعامل مع الوافدين أو المرضى الأجانب بمختلف ثقافاتهم شريطة إجادة العاملين مهارة التحدث باللغات الأجنبية المختلفة، فضلًا عن تقديم مستوى فندقي عالٍ إلي جانب الخدمات الطبية المقدمة.

وفي ذات السياق أشار الدكتور أسعد رياض، رئيس شركة تيموس العالمية في مصر، أن الاحتياجات غير الطبية للوافدين الأجانب الوافدين بغرض العلاج تتجاوز 60- 70% من متطلباتهم، إلى جانب احتياجاتهم الطبية من العلاج على أيدي كوادر طبية متميزة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.



واستكمل البيان: تم عرض نموذج مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، باعتبارها أول مستشفى حاصل على درجة الاعتماد القومية المعترف بها عالميًا، وأول مستشفى خضراء في مصر حاصل على شهادة الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات الخضراء GGHH، لتكون نواة لتطبيق أضخم برنامج للسياحة العلاجية بهيئة الرعاية الصحية باعتبار محافظة جنوب سيناء عاصمة السياحة العلاجية في مصر.

شارك في الجلسة مجموعة من خبراء الصحة والسياحة الصحية والعلاجية في مصر، شملت كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور سميح عامر، مستشار وزير الصحة لشئون السياحة الصحية، الدكتور أسعد رياض، رئيس شركة تيموس العالمية في مصر، الدكتور محمد العربي ممثلًا عن مجموعة مستشفيات العربي، والقطاع الخاص في الجلسة، الدكتورة ريهام الشناوي، مدير مشروع السياحة العلاجية بهيئة الرعاية الصحية.

مشاركة أكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد على 1200 متحدث، بفعاليات معرض الطب الأفريقي الثاني صحة أفريقيا Africa Health Excon 2023، الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ويكتسب المؤتمر أهمية كبيرة في ضوء توجيهات فخامة الرئيس السيسي، حيث يعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الأفريقي بشكل سنوي.