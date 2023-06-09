دعاء للميت مؤثر جدا يوم الجمعة.. اللهم ارحم عجزنا عن استيعاب الفراق

دعاء للميت مؤثر جدا يوم الجمعة، يعتبر الدعاء للميت من الصدقات الجارية التي تدخل عليه في قبره بعد موته، وهي من أفضل الأعمال للميت خاصة الدعاء له في الساعات الأخيرة يوم الجمعة وفي هذا السياق استشهد الكثير من العلماء على أهمية الدعاء للميت يوم الجمعة أو في سار الأيام إلى الحديث النبوي الذي يقول ما جاء ذكره في الحديث الشريف عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم.. لذا الدعاء للميت يوم الجمعة أو أي وقت آخر مستحب شرعًا، وعلى كل مسلم ولد صالح أن يبر أبيه وأمه بعد وفاتهما بالدعاء لهما.



ويقول المسلم في دعاء للميت يوم الجمعة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.

- اللهم اعذهم من عذاب القبر، وجفاف الأرض على جنبيه، واملًا قبره بالرضا والنور، والفسحة والسرور.

- يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

- اللهم إن عبادك في ذمتك وحبل جوارك، فقهم فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر لهم وارحمهم، إنك أنت الغفور الرحيم.

-اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحاً، فاجعل له جنّتين ذواتي

-اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة لا حفره من حفر النار.

-اللهم اغفر له و ارحمه و اعف عنه و اكرم منزله

-اللهم أبدله داراً خيراً من داره و أهلاً خيراً من أهله وذرية خيراً من ذريته

-اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.

-اللهم املأ قبر المتوفي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور، دعاء قصير للميت قد يستهين به البعض أو يستصغره قد يبعث الميت آمنا مطمئنًّا إلى جنات الخلود.

-اللهم اروي قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يارب اجعلهم من المكرمين المُنعمين .

-اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نوراً وضياء إلى يوم يبعثون.

-اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـ جنة عرضها السموات والأرض. اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن.

- اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل “إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب.

دعاء للميت في صباح الجمعة

دعاء للميت في صباح الجمعة، يبحث الكثيرين عن كلمات دعاء للميت في صباح الجمعة، ويستحب الدعاء للميت في أي وقت سواء في الصباح أو المساء أو يوم الجمعة فهو أفضل أيام الله، وينقطع عمل الميت بموته لكن الثواب لن ينقطع بالدعاء له، أو العلم الذي تركه بعد موته، قال الإمام الحافظ السيوطي: إِذَا مَاتَ اِبْن آدَم لَيْسَ يَجْرِي عَلَيْهِ مِنْ فِعَال غَيْر عَشْر عُلُوم بَثَّهَا وَدُعَاء نَجْل وَغَرْس النَّخْل وَالصَّدَقَات تَجْرِي وِرَاثَة مُصْحَف وَرِبَاط ثَغْر وَحَفْر الْبِئْر أَوْ إِجْرَاء نَهَر وَبَيْت لِلْغَرِيبِ بَنَاهُ يَأْوِي إِلَيْهِ أَوْ بَنَاهُ مَحَلّ ذِكْر وَتَعْلِيم لِقُرْآنٍ كَرِيم فَخُذْهَا مِنْ أَحَادِيث بِحَصْرٍ.

ويستحب أن يقول المسلم في دعائه للميت اللهمّ ادخلهم الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

-اللهمّ آنسهم في وحدتهم، وفي وحشتهم، وفي غربتهم.

- اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

واغفر لنا و له يا الله وأفسح له في قبره ونور له فيه اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه الغابرين ، اللهم إنا نتوسل بك اليك ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذبه اللـهـم أنها نَزَلت بك وأنت خير منزول به و أصبحت فقيرة إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها.

-اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم.

-اللهمّ بشّره بقولك كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيّام الخالية.

-اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين.

-اللهمّ انقله من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

-اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

-اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

-اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

-اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ.

-اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

-اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم.

-اللهمّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصّراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم.

-اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.

-اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا واغفر لنا خطايانا وذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا.

- اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون.

- اللهم ارحم من ضمة التراب و اشفي من انهكه الوجع و أغث من أثقله الهم و اهدي من غرت الدنيا.

- اللهم ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم بقبورهم واجمعنا بهم بجناتك و اجبر قلبنا بعدهم.

الدعاء للميت من الكتاب والسنة

الدعاء للميت من الكتاب والسنة، وردت الكثير من الأدعية للميت من الكتاب والسنة النبوية، كما أكد الشرع الشريف وفقا للحديث النبوي الشهير أن الولد الصالح والصدقة الجارية هما ما ينتفعان بهما الميت بعد وفاته، ووفقا لما ذكره عددا من العلماء أن الولد الصالح يكون نتاج أبناء أقوياء في العقيدة بهم يتحقق الصلاح من خلال ثقافة دينية واجتماعية ، ويستحب شرعا الدعاء للميت وزيارة قبرهما وبر صديقهما.

ويقول المسلم في الدعاء للميت اللهم اذق الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها، اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم اجعلنا من أهل الجنة وارزقنا بعملها ومحبة أهلها وأبعدنا عن النار وعن الذنوب والمعاصي كما باعدت بين المشروق والمغرب.

-اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماته الأعداء.

-اللهم نجني من النار، وارزقنا الجنة مع الأبرار، وأسألك مغفرة بالليل والنهار.

-اللهم لا تسلمني إلى عدو يؤذيني، ولا إلى صديق يرديني، وارزقني رزقا حلالاً يغنيني، ومن الماء الكوثر اسقيني.

-اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع، ومن عين لا تشبع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع.

-اللهمَّ إنّه كان من السائرين على نهج نبيّك المقتدين بسيرته فاكتب له يا رب نوال شفاعته والفوز برضوانك وجنّتك.

-اللهمَّ إنّه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك وأنت غنيٌ عن عذابه. اللهمَّ آتهِ برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآتهِ برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الرَّاحمين.

- اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له يا رب ارحم ابي واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك .

- اللهم اسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم.

- اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت التراب والجنادل وحدنا .