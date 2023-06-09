عتريس السينما | الهناجر تحتفل بـ مئوية محمود مرسي بـ ندوة فنية

أقيمت بسينما الهناجر ندوة بمناسبة مئوية ميلاد محمود مرسي، بحضور المخرج الفنان نبيل الزقزوقي، وجاءت بعد عرض فيلم (شيء من الخوف).

وُلد محمود مرسي بالإسكندرية في 7 يونيو عام 1923، والتحق بالمدرسة الثانوية الإيطالية بالإسكندرية، وبعد تخرجه في المدرسة الثانوية التحق بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية قسم الفلسفة.

مسيرته العملية



عمل محمود مرسي مدرساً بعد تخرجه من كلية الآداب، إلا أنه استقال من الوظيفة، وقرر السفر إلى فرنسا لدراسة الإخراج السينمائي، حيث التحق بمعهد "ايديك" للدراسات العليا السينمائية.

أمضى "مرسي" في فرنسا خمس سنوات حتى نفذ ماله، فغادر إلى لندن وعمل هناك بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وبعد سبعة أشهر من تعيينه وقع العدوان الثلاثي؛ فقرر العودة إلى مصر والتحق بالبرنامج الثاني بالإذاعة المصرية، كما عمل مُخرجًا بالتلفزيون المصري، ومدرسًا للتمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

بدأ محمود مرسي بالعمل السينمائي في عام 1962، حيث كانت مشاركته الأولى في فيلم «أنا الهارب» للمخرج نيازي مصطفى، كما أخرج عددًا من الأفلام والمسرحيات، منها مسرحية «الخاطبة».

أشهر أعماله السينمائية



شارك الفنان محمود مرسي في بطولة فيلم «شيء من الخوف»، للمخرج حسين كمال وإنتاج صلاح ذو الفقار. وهو مأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب ثروت أباظة. وتضمن السيناريو إسقاطات سياسية أدخلها الشاعر عبد الرحمن الأبنودي على عليه. الفيلم جرى تصويره على الطراز القديم باللونين الأبيض والأسود، بالرغم من إمكانية تصويره بالألوان في هذا الوقت، حيث فضّل المخرج حسين كمال استغلال ظلال الأبيض والأسود ببراعة لم تكن ممكنة فيما لو جرى التصوير بالألوان. الفيلم من بطولة شادية ومحمود مرسي ومشاركة عددًا من كباري الفنانين، ورُشح الفيلم لجائزة مهرجان موسكو السينمائي وهو ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.