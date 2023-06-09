عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عتريس السينما | الهناجر تحتفل بـ مئوية محمود مرسي بـ ندوة فنية

صدى البلد

أقيمت بسينما الهناجر ندوة بمناسبة مئوية ميلاد محمود مرسي، بحضور المخرج الفنان نبيل الزقزوقي، وجاءت بعد عرض فيلم (شيء من الخوف).

وُلد محمود مرسي بالإسكندرية في 7 يونيو عام 1923، والتحق بالمدرسة الثانوية الإيطالية بالإسكندرية، وبعد تخرجه في المدرسة الثانوية التحق بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية قسم الفلسفة.

مسيرته العملية 

عمل محمود مرسي مدرساً بعد تخرجه من كلية الآداب، إلا أنه استقال من الوظيفة، وقرر السفر إلى فرنسا لدراسة الإخراج السينمائي، حيث التحق بمعهد "ايديك" للدراسات العليا السينمائية.

أمضى "مرسي"  في فرنسا خمس سنوات حتى نفذ ماله، فغادر إلى لندن وعمل هناك بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وبعد سبعة أشهر من تعيينه وقع العدوان الثلاثي؛ فقرر العودة إلى مصر والتحق بالبرنامج الثاني بالإذاعة المصرية، كما عمل مُخرجًا بالتلفزيون المصري، ومدرسًا للتمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية. 

الانتهاء من تصوير مسلسل اللعبة 4

حقيقة عرض جزء ثان من مسلسل "سوتس بالعربي"

بدأ محمود مرسي بالعمل السينمائي في عام 1962، حيث كانت مشاركته الأولى في فيلم «أنا الهارب» للمخرج نيازي مصطفى، كما أخرج عددًا من الأفلام والمسرحيات، منها مسرحية «الخاطبة».

أشهر أعماله السينمائية

شارك الفنان محمود مرسي في بطولة فيلم «شيء من الخوف»، للمخرج حسين كمال وإنتاج صلاح ذو الفقار. وهو مأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب ثروت أباظة. وتضمن السيناريو  إسقاطات سياسية أدخلها الشاعر عبد الرحمن الأبنودي على عليه. الفيلم جرى تصويره على الطراز القديم باللونين الأبيض والأسود، بالرغم من إمكانية تصويره بالألوان  في هذا الوقت، حيث فضّل  المخرج حسين كمال استغلال ظلال الأبيض والأسود ببراعة لم تكن ممكنة فيما لو جرى التصوير بالألوان. الفيلم من بطولة شادية ومحمود مرسي ومشاركة عددًا من كباري الفنانين، ورُشح الفيلم لجائزة مهرجان موسكو السينمائي وهو ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. 

الفنان محمود مرسي المدرسة الثانوية المعهد العالي للفنون المسرحية المعهد العالى للفنون هيئة الإذاعة البريطانية هيئة الإذاعة حسين كمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| أول رد فعل لـ عصام الشوالي بعد الهجوم عليه من جماهير الأهلي

الزمالك سيد القارة.. حقيقة تغريدة عصام الشوالي الصادمة ضد الأهلي

كان راجع بيته.. تفاصيل تعرض فنان شاب لحادث سيارة ونقله للمستشفى

نهائي إفريقيا يطرق الأبواب| الشناوي الأقرب.. دفاع الأهلي نقطة ضعفه.. والمترجي ضربة قاسمة للوداد

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي بالميركاتو الصيفي

الوداد يصدر قرارا تاريخيا قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

رسميا.. نجم ليفربول ينتقل للدوري الألماني

مبلغ خرافي.. فرج عامر يكشف حقيقة عرض الهلال السعودي لـ محمد صلاح

موضوعات متعلقة

تنويه مهم لـ حاضري حفل محمد عبده ورابح صقر

تفاصيل ظهور ريم مصطفى في فيلم مستر إكس مع أحمد فهمى

أروى تطرح أغنية أنا وقلبي.. ڤيديو

نيفين علوبة: تمثيل مصر في الخارج مسئولية كبيرة

السبت.. عرض ٤ أفلام قصيرة بنادي السينما في الهناجر

10 يونيو.. شاهد تروج لفيلم كيرة والجن

تفاصيل حفل رابح صقر بالسعودية.. غدا

هاني شنودة يوجه رسالة إلى دينا الوديدي: فنانة موهوبة

ترشيحاتنا

الادخار والشمول المالي | تحويشة قومي المرأة يستضيف وفدا أمميًا رفيع المستوى

بسبب إيران.. تحذير عاجل من أمريكا للعالم

مسجد الظاهر بيبرس يتزين بالمصلين في أول جمعة منذ 225 عاما .. صور وفيديو

بعد منعها دخول البلاد.. فجر السعيد تكشف تفاصيل ما حدث في لبنان

وفاة والدة رئيس الوزراء.. وصلاة الجنازة غدا

الحرب تشتعل.. سقوط مسيرة على بناء تجاري في بيلجورود الروسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تشير آلام الصدر للإصابة بالذبحة الصدرية؟.. حسام موافي يوضح 

فستان جريء.. نادين نجيم تثير الجدل بهذه الإطلالة

طريقة عمل بلح الشام.. بمذاق لا يقاوم

غرة ذو الحجة.. القومي للبحوث الفلكية يكشف موعد عيد الأضحى 2023| تفاصيل

فيديو

لازم تاكل معايا.. أمير المصري يكشف مواصفات فتاة أحلامه

وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.. قصة شاب يرغب في رفع قضية حجر على والده

نهائي أفريقيا | الشناوي الأقرب للمشاركة بالأهلي .. وضربة قاصمة للوداد ..فيديو

صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة مع اتحاد جدة| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ