أدعية الأنبياء بطلب الذرية الصالحة .. 3 كلمات لاترد في هذه الساعة

أدعية الأنبياء بطلب الذرية الصالحة .. يغفل الكثيرون عن أدعية الأنبياء بطلب الذرية الصالحة، خاصة وأنها من الأدعية المجربة والمستجابة التي أخبر بها القرآن الكريم، ومع دخول الثلث الأخير من الليل ووقت الفجر، حيث ساعة التنزيل الإلهي لا تغفل عن أدعية الأنبياء بطلب الذرية الصالحة.

وفي التقرير التالي نرصد أدعية الأنبياء بطلب الذرية الصالحة التي جاءت في القرآن الكريم، لتدعو بها وأنت على يقين بأن الله تعالى سيجبر بخاطرك ويرزقك الذرية الصالحة فهو سبحانه القادر على ذلك.

أدعية الأنبياء بطلب الذرية الصالحة

الدعاء عبادة عظيمة نصت عليه آيات القرآن الكريم، وأخبرت بفضلها أحاديث النبي محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى: “وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ”، وعن البشارة التي جاءت زوجة نبي الله إبراهيم:"فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ".

يقول المفسرون وقوله : (فأقبلت امرأته في صرة) أي : في صرخة عظيمة ورنة ، قاله ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وأبو صالح، والضحاك، وزيد بن أسلم والثوري والسدي وهي قولها: (يا ويلتا) (فصكت وجهها) أي : ضربت بيدها على جبينها ، قاله مجاهد وابن سابط . وقال ابن عباس : لطمت ، أي تعجبا كما تتعجب النساء من الأمر الغريب ، (وقالت عجوز عقيم) أي : كيف ألد وأنا عجوز [ عقيم] ، وقد كنت في حال الصبا عقيما لا أحبل؟.

وفي بيانه فضل أدعية الأنبياء بطلب الذرية الصالحة، قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، إن ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى ومن نعمه علينا الذرية الصالحة، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة الكهف "الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا".

وأضاف عبد الرازق، عبر فيديو بثه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: أن الأولاد هبة أمام بها ربنا سبحانه وتعالى على عباده، مستشهدا في ذلك بقول الله- تعالى- في سورة الشورى "يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ"، لافتاً أن الشخص الذي لم يرزق بالأولاد ويصبر يكون له الأجر العظيم على ذلك، لأن هذا ابتلاء عظيم، ولذلك الأنبياء رفعوا أيديهم إلى الله-عز وجل- ودعوا بأدعية تسمى بأدعية الذرية والإنجاب.

وبين عبد الرازق أن هناك ثلاثة أدعية لكل إنسان يريد الإنجاب والذرية الصالحة عليه أن يدعو بها وهي:

1ـ دعاء سيدنا إبراهيم "رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ"، فوهبه الله سيدنا إسماعيل، وأسحاق، ويعقوب.

2ـ دعاء سيدنا ذكريا "رَبِّ هَبْ لِى مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً".

3ـ دعاء سيدنا ذكريا "رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ"، فهذا الدعاء كان سببًا في أن رزقه الله بسيدنا يحي ذريه صالحة.

وشدد عضو اللجنة العليا للدعوة أن هذه الأدعية تكون سببا في الذرية والصلاح وعبادة وعبودية لله رب العالمين، مستشهدا في ذلك بقول الله- تعالي- في سورة غافر "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ".



أدعية تساعد على الإنجاب

وردت صيغة تجعل الدعاء مستجابا دعا بها ذو النون -عليه السلام-: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ»، وقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؛ لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له والإكثار من الاستغفار: قال الله عز وجل: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن لزِمَ الاستغفارَ جعلَ اللَّهُ لهُ من كلِّ ضيقٍ مخرجًا ومن كلِّ همٍّ فرجًا ورزقَهُ من حيثُ لا يحتسبُ».

دعاء الرزق بالمولود

ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- هو وصية نبوية شريفة ، حيث حثنا على إحسان الظن بالله تعالى ، ونهانا عن اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل وألا يستسلمَ الإنسان وأن يؤمن أنّ كل أمره خير وأنّ القضاءَ والقدرَ بيدَ الله ربّ العالمين، وأن يلجأَ إلى الدّعاء لاستعادة تلك النِعم، ومنها دعاء الرزق كما كان يدعو النّبي صلى الله عليه وسلم فيقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولما معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» [رواه مسلم].

ومن دعاء الرزق بالمولود:

1- اللهم هب لي من لدنك وليًا، وإجعله من الصالحين.

2- اللهم ارزقني ولدًا واجعله تقيًا ذكيًا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير.

3- يا كريم يا رحيم يا رب العرش العظيم نسألك بعزك الذي لا يُرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن ترزقنا الولد الصالح.

4- اللهم بشرني بالذرية الصالحة گما بشرت زكريا بيحيى يامن رزقت مريم بلا حول منها ولا قوة ارزقني الذرية الصالحة المعافاة.

5- ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء .

6- ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.

7- يا من أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون ارزقني الذرية صالحة تقر بهما العيون اللهم امين يارب.

8- اللهم البشارات التي نحب والأيام التي تسر والرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يريح القلوب ربي ارزقني الذرية الصالحة ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.

9- اللهم ارزقني الذرية الصالحة المعافاة الطيبة المباركة التي تسعدني و تعيني في ديني و دنياي من بنين و بنات.

10- يارب ارزقني الذرية الصالحة في القريب العاجل اللهم فرحني بخبر حملي يارب ياكريم يارب عوضني.