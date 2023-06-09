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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرب تشتعل.. سقوط مسيرة على بناء تجاري في بيلجورود الروسية

صدى البلد

أفاد حاكم مقاطعة بيلجورود، فياتشيسلاف غلادكوف، بسقوط مسيرة على بناء تجاري بالمدينة، اليوم الجمعة، مضيفا أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.  

وكتب غلادكوف في صفحته على "تلجرام" قائلا: "في مدينة بيلغورود سقطت مسيرة على مبنى مكاتب، مما أدى إلى اندلاع حريق. لم يقع هناك انفجار، لكن النيران اشتعلت داخل المسيرة نفسها. وقد تم إطفاؤها".

وأضاف غلادكوف "لا توجد هناك إصابات، هناك أضرار طفيفة في السقف وغرفة المرجل، كما تضررت سيارتان بشظايا".

وأفاد أن أفراد خدمات الطوارئ متواجدون حاليا في مكان الحادث.

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وكان قد قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، عبر قناته على «تليجرام» ، إن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت منطقة بيلجورود الحدودية الروسية أكثر من 500 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف حاكم المنطقة أن القوات الأوكرانية أطلقت 460 قذيفة على منطقة بلدية شيبيكينو، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأضاف جلادكوف: "تم إطلاق نحو 460 وحدة من الذخائر المختلفة على منطقة بلدية شيبيكينو، وألقت طائرات مسيرة 26 عبوة ناسفة، دون وقوع إصابات، معظم الهجمات، في بلدة شيبيكينو، تم شنها على مناطق سكنية».

وأشار حاكم منطقة بيلجورود إلى أنه تم إطلاق 33 قذيفة مدفعية في منطقة بيلجورودسكي التي تعرضت لهجومين بطائرات مسيَّرة.

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