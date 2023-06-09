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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض : روسيا استخدمت مسيّرات إيرانية للقتال في كييف

صدى البلد

أفاد البيت الأبيض في نبأ عاجل أن روسيا تزود إيران بذخائر عسكرية وتقنيات إلكترونية، مضيفا أن الشراكة العسكرية بين روسيا وإيران في تزايد.

وأضاف البيت الأبيض أن موسكو ستبدأ بإنتاج مسيّرات بحلول العام المقبل، واكد أن  روسيا استخدمت مسيرات إيرانية لمهاجمة كييف.

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أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، بأن أعضاء مجلس النواب الأمريكي، بعثوا برسالة إلى الرئيس جو بايدن، يطالبون فيها ببدء تسليم صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

وحسب “بوليتيكو”، كان شارك عشرة من أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين، وكان البادئ هو السناتور الديمقراطي، جيسون كرو.

وجاء في الرسالة: “من خلال توفير هذه القدرات الإضافية بسرعة للقوات الأوكرانية، يمكننا زيادة فرصهم في النصر بشكل كبير، واستعادة السلام في أوروبا وضمان عالم أكثر استقرارا وازدهارا".

وأوضحت “بوليتيكو” أن “أعضاء الكونجرس يحثون بايدن على الموافقة على توريد أسلحة متطورة أخرى  بما في ذلك مقاتلات إف-16 ونظام صواريخ باتريوت المضادة للطائرات، وكذلك تسريع نقل دبابات أبرامز، ومن المتوقع تسليمها بحلول نهاية العام”.

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