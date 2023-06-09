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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

كان نبراسًا وقدوة للأجيال .. القومي لحقوق الإنسان ناعيا جورج إسحاق

جورج إسحاق
جورج إسحاق

نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب والأمين العام وأعضاء المجلس وكافة الأمانات الفنية والباحثين والعاملين المناضل جورج إسحاق، عضو المجلس الذي توفي اليوم بعد رحلة عطاء طويلة في الحركة الحقوقية المصرية والسياسة المصرية.

وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الراحل كان خلال مسيرته في العمل العام واحدا من الفاعلين المهمين في تطوير مفاهيم حقوق الإنسان والدفاع عن كرامة الإنسان طوال تاريخه الممتد في العمل العام.

ولفت المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن الفقيد الكبير كان يعرف عنه سعيه الدءوب حتى اللحظة الأخيرة من حياته للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في مصر ودفاعه الصلب عن مواقفه وقناعاته التي كانت تمثل نبراسا وقدوة لأجيال من المصريين على اختلاف انتماءاتهم.

وشدد المجلس “ترك الفقيد الكبير إرثا إنسانيا عظيما وصفحة ناصعة في التاريخ السياسي وتاريخ الحركة الحقوقية المصرية والعربية والدولية” قائلا: "رحم الله فقيد الوطن والإنسانية وتغمده بواسع رحمته".

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