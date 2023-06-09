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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وحدة دراسات المرأة بكلية السياسة والاقتصاد تعلن عن أنشطتها خلال الشهر الجارى

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة و الأقتصاد جامعة القاهرة، أن وحدة دراسات المرأة بالكلية تعلن عن فتح باب التقديم للمشاركة بالورشة السنوية الرابعة بعنوان "المرأة وسياسات الذاكرة."

كما أوضح الدكتور محمود السعيد ، أن إرسال الملخصات على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] حتى يوم 25 يونيو الجارى . 

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر،التقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، لجنة اختيار أفضل جامعة صديقة للبيئة التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة.

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وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور محمد الخشت بأعضاء اللجنة، ورحب بمتابعة جهود الجامعات في الملف البيئي لاختيار أفضل جامعة صديقة للبيئة، مؤكدًا ريادة جامعة القاهرة في مجال الاستدامة وأن تُصبح جامعة صديقة للبيئة وهو ما قامت عليها استراتيجية الجامعة في تحولها نحو جامعات الجيل الرابع.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى جهود الجامعة في ملف التغيرات المُناخية وإطلاقها مسابقات بحثية كبرى لعلمائها وطلابها للتقدم بمشروعات بحثية قابلة للتطبيق للحد من تغيرات المناخ، وتنظيم نموذج محاكاة لطلاب الجامعة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة حول إعداد برامج جامعية لعلوم البيئة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء والتغيرات المناخية بالتعاون مع البنك الدولي، وتنظيم ندوة للدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للحديث حول ملف التغيرات المناخية.
 

الدكتور محمود السعيد كلية السياسة و الاقتصاد جامعة القاهرة جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت أفضل جامعة صديقة للبيئة

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