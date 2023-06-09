الخشت: جامعة القاهرة الدولية مصممة وفق الأكواد العالمية والافتتاح قريبا

التقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، لجنة اختيار أفضل جامعة صديقة للبيئة التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور محمد الخشت بأعضاء اللجنة، ورحب بمتابعة جهود الجامعات في الملف البيئي لاختيار أفضل جامعة صديقة للبيئة، مؤكدًا ريادة جامعة القاهرة في مجال الاستدامة وأن تُصبح جامعة صديقة للبيئة وهو ما قامت عليها استراتيجية الجامعة في تحولها نحو جامعات الجيل الرابع.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى جهود الجامعة في ملف التغيرات المُناخية وإطلاقها مسابقات بحثية كبرى لعلمائها وطلابها للتقدم بمشروعات بحثية قابلة للتطبيق للحد من تغيرات المناخ، وتنظيم نموذج محاكاة لطلاب الجامعة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة حول إعداد برامج جامعية لعلوم البيئة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء والتغيرات المناخية بالتعاون مع البنك الدولي، وتنظيم ندوة للدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للحديث حول ملف التغيرات المناخية.

وأكد محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تمثل بيت خبرة للعديد من الشركات والمؤسسات الكبرى، مشيرًا إلى قرب افتتاح جامعة القاهرة الدولية والتي تأسست كافة مبانيها وفق الأكواد العالمية وتضم كليات مستحدثة تواكب وظائف المستقبل ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة مثل كلية علوم الطاقة الجديدة والمتجددة، وكلية علوم وتكنولوجيا الفضاء، وكلية الذكاء الاصطناعي والروبوت.

من جانبها، أشادت اللجنة بالإنجازات الكُبرى التي حققتها جامعة القاهرة في كافة المجالات من بينها التصنيفات الدولية المرموقة، ومشروعات الجامعة في مجال الاستدامة، وقيام الجامعة بتدريب أئمة وزارة الأوقاف، ومشروعها لتطوير العقل المصري، إلي جانب إنشاء الجامعة للعديد من المراكز المهمة مثل مركز الدعم النفسي وبناء الذات، ومركز رعاية الموهوبين.

واصطحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اللجنة في جولة تفقدية بالجامعة لمعاينة ما تم إنجازه على الطبيعة، كما عقد مع اللجنة عدة جلسات لمناقشة مختلف الملفات البيئية والتي حققت الجامعة فيها إنجازات كبيرة.