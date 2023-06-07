مراكز جامعة القاهرة تعلن عن التدريب الصيفى .. تفاصيل

أعلن مركز التحاليل الدقيقة جامعة القاهرة، عن بدء التسجيل بالتدريب الصيفى فى (النانوتكنولوجى و تطبيقاته الدوائية).

ودعا المركز الراغبين في التسجيل ومعرفة التفاصيل إلى ملئ الاستمارة عبر هذا الرابط https://bit.ly/3N4j3YD

وأشار إلى أن التدريب نظرى + تدريب عملى بمعامل النانوتكنولوجى - بمركز التحاليل الدقيقة (نظام التدريب يناسب طلاب المحافظات)، وأن التدريب متاح لجميع الكليات العلمية.

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر، وقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بروتوكول تعاون لدعم وتطوير العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة القاهرة بقيمة 160 مليون جنيه لرفع مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة بمستشفيات جامعة القاهرة لخدمة المرضى المترددين على المستشفيات والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر.

ويستهدف بروتوكول التعاون تطوير كامل العيادات الخارجية لتواكب الأكواد الصحية الحديثة ويلحق بها الخدمات التي يحتاجها المريض، حيث يخدم هذا الصرح الطبي آلاف المرضي.

وحضر توقيع بروتوكول التعاون، الدكتورة منال المصري عميدة كلية طب قصر العيني، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، والعديد من قيادات كل من جامعة القاهرة وبنك مصر.

ووجه الدكتور محمد الخشت الشكر لمجلس إدارة بنك مصر برئاسة الأستاذ محمد الأتربي على التمويل والدعم الممنوح لهذه المرحلة من التطوير بمستشفيات جامعة القاهرة، مُعربًا عن اعتزازه ببنك مصر الذي يُعد علامة منذ طلعت حرب، ودوره الرائد الذي أنشئ من أجله في خدمة ودعم المجتمع المصري من خلال المساهمة في رفع مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.