عامل حول جسد صديقه لأجزاء بالعجوزة

أدخله الى منزله واعتبره أخا له فكان عامل الكشري يعامل صديقه الخفير كأنه أحد افراد اسرته الا ان الاخير خان الامانة وطمع في زوجة صديقه الذي قرر ان يتخلص من "الصاحب الخائن" فور علمه بمراودة زوجته عن نفسها فانهى حياته وحول جسده ل٥ اجزاء.



الجريمة التي شهدت كواليسها منطقة داير الناحية في ميت عقبة بالعجوزة كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة تفاصيلها كاملة حيث كانت البداية ببلاغ لقسم شرطة العجوزة من شخص بتغيب ابن شقيقه عن المنزل لمدة يومين فامر اللواء هشام ابوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة باتخاذ الاجراءات اللازمة لبحث ملابسات اختفاء الشاب.

فريق البحث الذي شكله اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث بقيادة العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة نجح خلال عدة ساعات في حل لغز اختفاء الشاب حيث تبين ان صديقه انهى حياته وحول جسده لعدة اجزاء وتخلص منها بالشارع.

نجحت قوة امنية برئاسة العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة والمقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة في ضبط صديق المجني عليه وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة قائلا: "كان بيشاغل مراتي بعد ما دخلته بيتي".

وسرد المتهم تفاصيل ارتكابه الجريمة حيث قال انه علم من زوجته ان صديقه الخفير راودها عن نفسها فقرر الانتقام منه لخيانة صداقتهما فاتفق مع زوجته على ان تقوم بالاتصال به واستدراجه الى المنزل فنفذت الزوجة البند الاول من خطة زوجها وعندما حضر الصديق قدمت له عصير يحتوي علي مخدر وما ان غاب عن الوعي انهال عليه الزوج بعدة ضربات من اداة حادة فكر في طريقة للتخلص من الحثة فقام بتقسيمها لعدة اجزاء باسلحة بيضاء وحملها في عدة اكياس بلاستيك على دراجة نارية اقترضها من صديق له وتخلص من جزء بالشارع وجزء في ترعة ارض اللواء حتى فوجئ بالقاء القبض عليه.

تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.