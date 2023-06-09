فلكيا.. مصر تعلن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2023

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن موعد عيد الأضحى المبارك، حيث أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيانا صحفيا حول هلال شهر ذو الحجة لعام 1444هجريًا.



وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر ذو الحجـة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.

وبالتالي تكون غرة شهر ذي الحجة يوم الإثنين 19 يونيو، وتكون وقفة عرفات الثلاثاء 27 يونيو، وعيد الأضحى المبارك 28 يونيو 2023.

https://www.youtube.com/watch?v=JaASrkDeSyQ