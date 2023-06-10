3 تحديات تواجه الأهلي في نهائي إفريقيا أمام الوداد.. ونادي سعودي يطلب نجم الفريق

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن مباراة الاهلي حيث تكمن الصعوبة الأولى أمام الأهلي، هو عامل الأرض والجمهوري، حيث أكدت التقارير المغربية، على أن جمهور الوداد سوف يحضر بالسعة الكاملة ويحضر للمباراة 50 ألف مشجع لمساندة الفريق، في حين يعول المارد الأحمر على العدد المتاح له وهو 1500 مشجع فقط.

https://www.youtube.com/watch?v=9-X-ytzkASY

وكان السفير المصري بالمغرب، ياسر عثمان، أكد في تصريحات إعلامية هناك إقبال جماهيري كبير من جمهور الوداد لحضور النهائي، في ظل الشعبية الجارفة التي يتمتع بها النادي المغربي، مشيرا إلى أن تم توفير كافة الأمور والوسائل لبعثة الأهلي من ملاعب وفنادق.