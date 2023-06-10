عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

3 تحديات تواجه الأهلي في نهائي إفريقيا أمام الوداد.. ونادي سعودي يطلب نجم الفريق

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد احمد دياب

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن مباراة الاهلي حيث تكمن الصعوبة الأولى أمام الأهلي، هو عامل الأرض والجمهوري، حيث أكدت التقارير المغربية، على أن جمهور الوداد سوف يحضر بالسعة الكاملة ويحضر للمباراة 50 ألف مشجع لمساندة الفريق، في حين يعول المارد الأحمر على العدد المتاح له وهو 1500 مشجع فقط.

https://www.youtube.com/watch?v=9-X-ytzkASY

وكان السفير المصري بالمغرب، ياسر عثمان، أكد في تصريحات إعلامية هناك إقبال جماهيري كبير من جمهور الوداد لحضور النهائي، في ظل الشعبية الجارفة التي يتمتع بها النادي المغربي، مشيرا إلى أن تم توفير كافة الأمور والوسائل لبعثة الأهلي من ملاعب وفنادق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفرمان الفيفا| الأهلي مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. تفاصيل

ارتجاج في المخ | صدمة لـ الوداد قبل نهائي أفريقيا أمام الأهلي

هل يوقف رمضان صبحي قيد الأهلي؟| “فيفا” يفرض غرامة قاسية.. هيدرسفيلد ينتصر.. وهذا رد "الأحمر"

رسميا.. الزمالك يضمن المشاركة في الكونفيدرالية الموسم المقبل

إيقاف جديد | ناقد رياضي يصدم كهربا بشأن غرامة الزمالك

ابن عم عروس قليوب المقتولة يوم دخلتها ينهي حياة شقيق المتهم

خدعة.. مدرب الوداد يُفاجئ كولر قبل مواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

بيان عاجل من تركيا بشأن حالة أردوغان الصحية

ترشيحاتنا

مفاجأة كبرى حول غرامة كهربا لنادي الزمالك قبل نهائى إفريقيا

مفاجأة من "كاف" لـ حكم مباراة الأهلي والوداد

ضوابط جديدة بامتحانات الثانوية العامة للحد من الغش

دعاء قبل النوم.. 16 كلمة تحفظك من فجأة البلاء والمصائب

وفاة الكاتب الصحفي سامي عبد الفتاح مدير تحرير المساء

صلاة الجنازة على والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علي الحجار يحتفل بعقد قران ابنه أحمد .. صور

بطنطا والمحلة.. عروض قصور الثقافة المسرحية تخطف أنظار جمهور الغربية|صور

برقم صادم.. سعر غير متوقع لجمبسيوت الراقصة جوهرة

بكاء مي فاروق على مسرح حفل "ليالي الفنون الخالدة".. تعرف على السبب

فيديو

3 تحديات تواجه الأهلي في نهائي إفريقيا أمام الوداد.. ونادي سعودي يطلب نجم الفريق

بحضور مني الشاذلي.. رقص وفرحة خيري رمضان بزفاف ابنه

السيسي في موزمبيق: نقدم الدعم لمواجهة الإرهاب.. وعلماء الأزهر جاهزون لتدريب الأئمة

فلكيا.. مصر تعلن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ