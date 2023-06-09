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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما أسباب سخونة القدمين في الليل؟

صدى البلد


يعاني الكثير من الأشخاص سواء من الرجال أو النساء من سخونة القدم حيث يشعر الشخص بسخونة خارجة من القدمين وخاصة في الليل مما يؤدي إلى عدم الراحة أثناء النوم والأرق فمن الممكن أن يستمر هذا الإحساس لفترة وجيزة مع الوقوف لفترات طويلة أثناء النهار أو من الممكن أن يستمر لفترة طويلة أو مزمنة ، فعلى الرغم من عدم وجود أي مرض واضح لهذا العرض إلا أنه أمر يؤرق الكثير من الأشخاص ويعتبر مرض في حد ذاته ولكن هناك أعراض وأسباب حقيقية وراء سخونة القدمين أثناء الليل يمكن التعرف عليها في هذا المقال  وفقا لموقع هيلثى..

أسباب سخونة القدمين
1- السمنة وزيادة الوزن وهي أحد المشكلات التي تؤدي إلى الكثير جدا من المخاطر ليس فقط سخونة القدمين فكلما زاد الوزن زاد ألم القدمين مما يجعل هناك سخونة طوال الليل خاصة مع عدم الحصول على فترات الراحة أثناء النهار .
2- إدمان الكحوليات والتدخين والاضطرابات النفسية والعصبية التي تصيب الشخص المريض .
3- قدم الرياضيين حيث تعتبر سخونة القدمين من أكثر الأعراض لهم مع عدم ارتداء حذاء مناسب أثناء النهار أو ارتداء جوارب مصنوعة من ألياف صناعية .
4- الإصابة بمرض السكري من أكثر الأسباب شيوعا لسخونية القدم خاصة مع الأشخاص الذين يتناولون الانسولين .
5- نقص بعض الفيتامينات الهامة كفيتامين ب وزيادة حمض البوليك أو الإصابة بالفشل الكلوي .

أعراض مصاحبة لسخونة القدم
1- الشعور بالألم والوخز يزيد في الليل .
2- زيادة في التعرق .
3- حدوث تورم واحمرار بالقدمين .
4- حدوث تنميل بالقدمين من حين لآخر .
علاج سخونة القدمين في المنزل
1- يمكن علاج سخونة القدمين بدهن الحناء الطبيعية على القدمين حيث يساعد على تخفيف الألم بشكل طبيعي .
2- يمكن وضع خل التفاح في وعاء مع لتر من الماء وترك القدمين بالماء ثم تجفيفها وخاصة قبل النوم حيث يساعد على التخلص من الألم أثناء النوم .
3- يمكن تناول مشروب الزنجبيل حيث له فاعلية كبيرة في علاج سخونة القدمين في الصباح يوميا .

طرق الوقاية من سخونة القدمين
1- ارتداء الأحذية الواسعة والتي تعطي مساحة كبيرة للقدم لأخذ راحتها أثناء المشي .
2- ارتداء الجوارب المصنوعة من القطن أو من الصوف والبعد تماما عن الجوارب المصتنوعة من الألياف الصناعية .
3- عدم الوقوف لفترات طويلة إذ يفضل الراحة من حين لآخر ولو حتى خمس دقائق .
4- البعد تماما عن التدخين وشرب الكحوليات .
5- علاج مشكلة تعرق القدم والوقوف على السبب الرئيسي من بعد استشارة الطبيب والعلاج منه .
 

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