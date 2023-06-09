وزير الخارجية الروسي يجري أول محادثة هاتفية مع نظيره التركي المعين حديثا

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أول اتصال هاتفي مع نظيره التركي الجديد هاكان فيدان، وجاء في بيان للخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن لافروف هنأ فيدان على تعيينه وزيرا للخارجية التركية.

وحسب البيان أكد الجانبان الاستعداد لمواصلة التعامل البناء بين وزارتي الخارجية للبلدين، وتبادلا الآراء حول الملفات الرئيسية للتعاون الروسي التركي الثنائي.

ويشمل التعاون عمل اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري الاقتصادي، مع التركيز على المشاريع الكبرى في مجال الطاقة، وناقش الجانبان جدول الاتصالات الثنائية المقبلة، وتطرقا إلى القضايا الدولية والإقليمية.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية التركية عن الاتصال الأول بين الوزيرين، دون الكشف عن تفاصيل المكالمة.