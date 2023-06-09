عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا .. أردوغان يعزل محافظ البنك المركزي ويعين أول امرأة في منصبه .. من هي؟

أرشيفية
أرشيفية

أفادت الجريدة الرسمية التركية اليوم الجمعة، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان عزل محافظ البنك المركزي قافجي أوغلو، وقرر تعيينه رئيسًا لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية.

وقالت الجريدة الرسمية إن أردوغان قرر تعيين حفيظة غاية أركان محافظة للبنك المركزي التركي، بدلاً من قافجي أوغلو.

من هي حفيظة أركان؟

ولدت حفيظة غاية أركان عام 1982 وأكملت تحصيلها العلمي في جامعة البوسفور بمدينة إسطنبول، ثم توجهت عقب تخرجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال تعليمها العالي، وعملت في مجال التمويل هناك.

إجراء عاجل من أردوغان بشأن تعديل دستور تركيا

أردوغان يعين إبراهيم كالن رئيسا لجهاز المخابرات التركي

ونالت أركان لقب أصغر بروفسورة في مجال التمويل بالولايات المتحدة الأمريكية، وعملت في بنك " فيرست ريبابلك" الذي تأسس عام 1985 ولمدة 5 سنوات.

وشغلت أركان خلال عملها في البنك، مناصب عديدة منها الرئيس التنفيذي المشارك وعضو مجلس الإدارة ومدير الاستثمار ورئيس الإيداع والرئيس المشارك للمخاطر.

وخلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية، قدمت خدمات استشارية لمجالس الإدارة وفرق الإدارة التنفيذية لكبرى البنوك وشركات التأمين في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

تركيا أردوغان محافظ البنك المركزى محافظ البنك المركزي التركي البنك المركزي البنك المركزي التركي حفيظة أركان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. كاف يكافئ حكم مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا

مفاجأة.. بئر السيدة عائشة يكشف عن كنز أثري جديد لمصر| صور

الزمالك اليوم.. صدمة بغرامة كهربا واستعادة طارق حامد وغموض موقف عمرو السيسي

العرافة الكفيفة بابا فانجا تتنبأ بـ كارثة تحل على العالم هذا العام.. تفاصيل

تحرك عاجل من الحكومة بعد واقعة سمكة قرش الغردقة .. ماذا فعلت؟

شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي لضم نجم سانت إيتيان

بـ 26 جنيها.. مفاجأة بشأن سعر الدولار العادل وسقوط الأخضر قريبا

تحرك عاجل ضد بايدن.. مطالب في الكونجرس بعزل الرئيس الأمريكي وسجنه

موضوعات متعلقة

إجراء عاجل من أردوغان بشأن تعديل دستور تركيا

أردوغان يعين إبراهيم كالن رئيسا لجهاز المخابرات التركي

ترشيحاتنا

وزيرة التخطيط تستعرض المؤشرات الإيجابية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

رئيس أسوان يوجه رسالة لاتحاد الكرة .. ويكشف تفاصيل إصابة إيفونا

شوبير يعلن مطالب أوسوريو بشأن صفقات الزمالك وموقف الراحلين

تركيا .. أردوغان يعزل محافظ البنك المركزي ويعين أول امرأة في منصبه .. من هي؟

من أي شيء تحمي سورة الكهف يوم الجمعة.. وما أفضل وقت لقراءتها؟

أمير المصري: ملقتش شريكة حياتي لغاية دلوقتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 يونيو .. 9 سنوات على تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر

رئيس مركز البحوث سابقا يكشف أسباب استمرار الامطار لشهر يونيو

جمال شعبان يحذر: هذه العوامل تجعلك أكثر عرضة للأصابة بأمراض القلب

ياسمين عز تنصح السيدات بوصفة مهمة للمتزوجين اليوم

فيديو

أكلة سمك وجمبري في الإسكندرية بـ 6 آلاف جنيه تستدعي تحركا عاجلا وبيانًا رسميًا.. ماذا تحتوي؟ «فيديوجراف»

أسلحة بيولوجية ونووية.. توقعات العارفة بابا فانجا تغير العالم في 2023

تفاصيل العاصفة المدارية بيبارجوي .. أية دولة عربية ستتأثر بها؟

تعود لمصر قريبا.. حلا شيحة تعتذر لنقيب الممثلين | هل نشاهدها على المسرح قريبا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ