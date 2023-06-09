تركيا .. أردوغان يعزل محافظ البنك المركزي ويعين أول امرأة في منصبه .. من هي؟

أفادت الجريدة الرسمية التركية اليوم الجمعة، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان عزل محافظ البنك المركزي قافجي أوغلو، وقرر تعيينه رئيسًا لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية.

وقالت الجريدة الرسمية إن أردوغان قرر تعيين حفيظة غاية أركان محافظة للبنك المركزي التركي، بدلاً من قافجي أوغلو.

من هي حفيظة أركان؟

ولدت حفيظة غاية أركان عام 1982 وأكملت تحصيلها العلمي في جامعة البوسفور بمدينة إسطنبول، ثم توجهت عقب تخرجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال تعليمها العالي، وعملت في مجال التمويل هناك.

ونالت أركان لقب أصغر بروفسورة في مجال التمويل بالولايات المتحدة الأمريكية، وعملت في بنك " فيرست ريبابلك" الذي تأسس عام 1985 ولمدة 5 سنوات.

وشغلت أركان خلال عملها في البنك، مناصب عديدة منها الرئيس التنفيذي المشارك وعضو مجلس الإدارة ومدير الاستثمار ورئيس الإيداع والرئيس المشارك للمخاطر.

وخلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية، قدمت خدمات استشارية لمجالس الإدارة وفرق الإدارة التنفيذية لكبرى البنوك وشركات التأمين في الولايات المتحدة الأمريكية.