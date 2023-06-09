الإسكندرية .. غلق 3 مطاعم شهيرة وتحرير 32 محضرًا وضبط 275 حالة إشغال

أعلن اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، غلق وتشميع ٣ مطاعم من بينهم أحد فروع سلسلة مطاعم علامة تجارية بمنطقة استانلي إدارة بدون ترخيص وعدم احتوائه على مصادر الحماية المدنية ، والثاني أحد فروع مطاعم المشويات بسموحة لخطورته الداهمة لعدم وجود أي مصادر أمان بالمحل والثالث بسيدي جابر لإدارته بدون ترخيص ، مضيفا إلى أنه تم إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي شنها الحي مساء أمس بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وشملت مناطق ستانلي ورشدي وسيدي جابر وسموحة ، استجابة لشكاوى المواطنين ، لإزالة الإشغالات والنظافة ، والوقوف على تطبيق قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والخـاص بـالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، والتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق العشوائية بنطاق الحي.

وتوجهت الحملة إلى شارع المشير بمنطقة سيدي جابر وخلف محطة سيدي جابر وشارع الطيار محمود شكري وشارع الفردوس وشارع فيكتور عمانويل بمنطقة سموحة وطريق الكورنيش برشدي واستانلي ، وتم التفتيش على المحال والكافيهات والصيدليات ، وتم فتح الطريق أمام المرور والمارة ، والتحفظ على الإشغالات ، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة وكذا المتعديين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى ، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم.

وأسفرت الحملة عن قيام الطب البيطري بإعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة عبارة عن دواجن ولحوم وكبدة ، وقيام السلامة والصحة المهنية بتحرير ٦ ، وقيام إدارة رخص المحلات بغلق وتشميع ٣ مطاعم إدارة بدون ترخيص وعدم احتواء المطاعم على مصادر الحماية المدنية والأمان ، كما قامت إدارة تموين شرق بتحرير ٥ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية ، وقيام القوى العاملة بتحرير ٤ محاضر .

كما قام الصرف الصحي بتحصيل ٨ آلاف جنيه مديونيات وتحرير ٢ محضر إساءة استخدام صرف ، وقيام صحة شرق بتحرير ٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية وعدم تطبيق اشتراطات صحية ، وقامت إدارة إشغال الطريق بالحي بالتحفظ على ٢٧٥ حالة إشغال متنوع وشيش ، وقيام صحة البيئة بتحرير ١٠ محاضر عدم حمل شهادات صحية ونظافة عامة ، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإعدام ( ١كجم) كبدة غير صالحة للإستهلاك الأدمى ، وأخذ عينة للتحليل.

جاء ذلك بحضور يحيى زكريا سكرتير عام الحي، ومحمد صلاح مدير عمليات شرق بشركة نهضة مصر، ومازن البراجة عضو وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة والتدخل السريع محافظة ، وممثلي شركة نهضة مصر ومسئول الإعلام، وإدارات إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ورخص المحلات واللجان والمجالس، وممثلي الطب البيطري والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق وشركة الصرف الصحي وصرف صحي شرق، والتموين والتفتيش الصيدلي ومنطقة شرق الطبية ، ووحدة الإزالة والتحفظ والتدخل السريع والإيرادات بالحي .