وكيل أوقاف الإسكندرية: التأكد من إقامة الشعائر على أكمل وجه في المساجد

أجرى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، جولة مرورية قبيل صلاة الجمعة شملت عددا من مساجد إدارة أوقاف (الجمرك - وسط - شرق) للاطمئنان على انتظام سير العمل.

وأكد “عبدالرازق” انضباط العاملين بها والتأكد من إقامة الشعائر على أكمل وجه وجاهزية المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

واختتم “عبدالرازق” جولته بأداء صلاة الجمعة بمسجد النور بإدارة أوقاف شرق، حيث أدى السادة الأئمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "الحج رحلة إيمانية"، مع الالتزام التام بموضوع الخطبة ووقتها المحدد من قبل الوزارة.