محافظ الإسكندرية: زراعة 10 آلاف شجرة مثمرة وزينة في أسبوعين

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على زيادة المسطحات الخضراء بنطاق الأحياء، لافتا إلى أنه تم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران؛ وبالتنسيق مع الجهات المعنية بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " زراعة ١٠٠ مليون شجرة".

وأوضح الشريف؛ أنه خلال أسبوعين تم زراعة نحو ١٠ آلاف شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية ليصل إجمالي ما تم زراعته ١٣٣ ألف شجرة منذ بداية تنفيذ المبادرة.

وأضاف الشريف؛ أنه تم زراعة ٢٠٠٧ من الأشجار المثمرة والغير مثمرة وأشجار الزينة بحي العجمى، فضلا عن زراعة ٢٠٠٤ شجرة مثمرة وغير مثمرة بحي المنتزه ثان ، وزراعة ٢٨١ شجرة مثمرة بحي المنتزه أول ، بالإضافة إلى زراعة ٩٨ شجرة مثمرة وغير مثمرة بحي غرب ، وزراعة ٦٥ شجرة مثمرة بحي العجمى.