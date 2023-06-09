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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصايف الإسكندرية: رفع الرايات الخضراء بالشواطئ ونسبة الإشغال 40%

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بقيادة الدكتور محمد عبدالرازق، رفع شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقي والغربي الرايات الخضراء اليوم رغم التقلبات الجوية.

وذكرت الإدارة في بيان اليوم الجمعة، أن شواطئ القطاع الشرقي حتى الآن حققت نسب إشغال وصلت إلى 40% حتى الآن بشواطئ القطاع الشرقي، بينما حققت شواطئ القطاع الغربي والعجمي نسب إشغال لم تزد عن 15%.

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وأضاف البيان أنه تم استكمال المشايات في شواطئ العجمى المعروفة باتساع المساحة الرملية تسهيلا علي كبار السن وذوى الهمم الوصول إلى الشاطئ.

وأكدت السياحة والمصايف على الالتزام بتعليمات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بعدم نزول البدلات الا بعد ارتداء اللايف جاكت.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان التي تعبر كل منها عن حالة البحر، الراية الخضراء وتعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر، والراية الحمراء تعنى خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

الاسكندرية التقلبات الجوية السياحة والمصايف الرايات الخضراء القطاع الغربي أكلة سمك وجمبري شواطئ الإسكندرية

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