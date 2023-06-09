رئيس حي شرق الإسكندرية يستمع لمطالب وشكاوى المواطنين ميدانيا

حرص اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، على الاستماع لمطالب وشكاوى بعض المواطنين، بمسجد الشهيد اللواء إبراهيم عبد القادر حمدي بمحور المحمودية بمنطقة القلعة ، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب عن دائرة الرمل ، ومديري الإدارات المعنية.

ووجه رئيس الحي بتنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بدراسة المطالب والمشكلات التي استمع لها من المواطنين والعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة والمتاحة، مكلفاً مسؤولي الإدارات المعنية بمتابعتها حتى تنفيذ الحلول والعرض عليه، بجانب دراسة بعض المقترحات التي تقدم بها المواطنين.

عقب ذلك قام حبيب بجولة تفقدية بالشوارع المختلفة المنطقة للوقوف على أهم مشكلاتها على أرض الواقع ، والاستماع لأهالي المنطقة ، مؤكدا على أهمية الدور والتعاون الذي يقوم به أعضاء مجلس النواب للنهوض بمستوى الحي والخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا استكمالا للقاءات المواطنين الأسبوعية التي يحرص رئيس الحي على عقدها عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع، حيث كان أدى صلاة الجمعة الماضية بمسجد مساكن شدس، للوقوف على مشكلات المنطقة والاستماع لمطالب قاطنيها.