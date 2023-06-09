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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ارتفاع نسب الإشغال في شواطئ الإسكندرية إلى 75%

ارتفاع نسب الإشغال
ارتفاع نسب الإشغال بشواطئ الإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بقيادة الدكتور محمد عبدالرازق، ارتفاع نسب إشغال الشواطئ اليوم لتصل إلى 75% في القطاع الشرقي، و50% في القطاع الغربي والعجمي.

وذكرت الإدارة في بيان اليوم الجمعة، أن شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقي والغربي رفعت الرايات الخضراء اليوم رغم التقلبات الجوية.

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وأضاف البيان أنه تم استكمال المشايات في شواطئ العجمى المعروفة باتساع المساحة الرملية تسهيلا علي كبار السن وذوى الهمم الوصول إلى الشاطئ.

وأكدت السياحة والمصايف على الالتزام بتعليمات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بعدم نزول البدلات الا بعد ارتداء اللايف جاكت.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان التي تعبر كل منها عن حالة البحر، الراية الخضراء وتعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر، والراية الحمراء تعنى خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

الاسكندرية السياحة والمصايف الرايات الخضراء الراية الصفراء حالة البحر تقلبات الجو

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