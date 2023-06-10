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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وسط محبية.. محمد صلاح يستمتع بعطلته الصيفية بالجونة والغردقة

صدى البلد

يستمتع النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بإجازته الصيفية في مدينة الغردقة لليوم الرابع على التوالي.

 

وانفرد صدي البلد بنشر صور محمد صلاح مع أحد محبيه اثناء قضاء عطلتة بالجونة والغردقة مصور:عمرو بلحة.

ويقيم محمد صلاح حاليًا في إحدى الفيلات الفاخرة بمنتجع الجونة الواقع في شمال مدينة الغردقة، ورغم الاهتمام الإعلامي الكبير بتحركاته، إلا أن صلاح تمكن من الاحتفاظ بسرية تامة حول إجازته هناك.

 

وفي إحدى الرحلات البحرية التي قام بها محمد صلاح خلال إقامته في الجونة، تحدث أحد البحارة المرافقين له وقال: "بمجرد وصول صلاح إلى الجونة، قرر الانطلاق في رحلة بحرية على متن لنش سياحي إلى شعاب "بيوض" المشهورة بالشعاب المرجانية، وقد قام صلاح بزيارة هذه الشعاب عدة مرات في الماضي، حيث يستمتع بجمال البحر والغطس في هذا المكان الساحر".

محمد صلاح في الغردقة لعدة أيام

تمتد إجازة محمد صلاح في الغردقة لعدة أيام، ويستغل هذا الوقت للاستمتاع بالأنشطة السياحية المتنوعة والرحلات البحرية. ولا يفوت صلاح فرصة زيارة المعالم السياحية المحلية، حيث قام بزيارة ملعب الإسكواش المعروف في الجونة، وشارك صورة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، يظهر فيها وهو يقوم بإعداد مشروب ساخن في مطبخ الفيلا التي يقيم فيها بالجونة.

تعتبر إجازة محمد صلاح في الغردقة فترة هامة له للاسترخاء وقضاء وقت جيد بعيدًا عن الملاعب وضغوط اللعب، كما أنها فرصة لقضاء وقت ممتع مع أفراد عائلته والاستمتاع بجمال الطبيعة والمعالم السياحية في هذه المدينة الساحلية الرائعة. ومع استمرار إجازته، يبقى الجمهور مترقبًا لمزيد من التحديثات حول أنشطة صلاح ولحظاته السعيدة في الغردقة.

 

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