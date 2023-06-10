مشاريع تنموية وخدمية لتوفير فرص عمل بالقرى الأكثر احتياجا بمركز الحسنة

أصدر المحاسب سعد خليل بغدادي ، رئيس مركز ومدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء قرارا بتشكيل لجنة برئاسة محمد أحمد المغربي ، سكرتير عام المركز والمدينة، لتقدير مطالب المواطنين بالقرى الأكثر احتياجا بمركز الحسنة ، بناءاً على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن العاملين بديوان عام مجلس المدينة وقرية القسيمة، وعدد من الأحزاب والمواطنين والشعبين بمركز الحسنة.

حيث تم عمل حصر ميداني لعدد من التجمعات التابعه لقرية القسيمة مركز الحسنه وهي:

( تجمع بئر معين _ تجمع لصان _ تجمع الجايفه عزازمه ).

الأكثر احتياجا:

وتهدف الدراسة إلى تنمية وتطوير القري الأكثر إحتياجا بمركز ومدينة الحسنة، ودراسة حالتها لتنفيذ التكليفات السياسية بشأن إقامة مشاريع تنموية وخدمية لتلك المناطق المحرومه من الخدمة ، وتوفير فرص عمل لكل شخص بالقري المستهدفة.

وخلال المرور الميداني، عقد سكرتير المركز والمدينة جلسات استماع مع عدد من أهالي تلك التجمعات، واستمع الي مطالبهم واحتياجاتهم الخاصه وخصوصاً بالقطاعات التي تمس حياتهم اليومية وذلك لإعداد تقرير مفصل للعرض على رئيس مدينة الحسنة .