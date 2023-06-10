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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئة تستغيث بصدي البلد للبحث عن أسرة طفلة تم العثور عليها

الطفلة
الطفلة

أرسلت القارئة سمر محمد تستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن اسرة طفله تم العثور عليه.

وقالت في استغاثتها تم العثور علي هذه الطفله بتاريخ 8 يونيو 2023 في منطقه الاسمرات بالقاهره و عمرها حوالي 6 شهور و كان معاها جواب من اهلها انهم مش قادرين يوفروا مصاريفها، تم عمل محضر في قسم الاسمرات و تم ايداعها دار رعايه في مركز رعايه طفل القلعه بجوار قلعة صلاح الدين.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

أسرة طفلة الأسمرات العثور عليها حل مشاكل المواطنين صلاح الدين قلعة صلاح الدين منطقة الأسمرات

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