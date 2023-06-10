ربنا يصبر أهله وأولاده.. مهيب عبد الهادي ينعي الصحفي الراحل سامي عبد الفتاح

نعي الإعلامي مهيب عبد الهادي وفاة الناقد الرياضي والكاتب الصحفي سامي عبد الفتاح مدير تحرير المساء سابقا.

وكتب مهيب عبر حسابة بموقع تويتر:البقاء والدوام لله .. وفاة الزميل الصحفي والناقد الرياضي استاذ سامي عبد الفتاح مدير تحرير جريدة المساء .. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته .. وربنا يصبر أهله وأولاده.

وأعلن الكاتب الصحفي وسكرتير عام نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم وفاة الناقد الرياضي المعروف والكاتب الصحفي سامي عبد الفتاح مدير تحرير المساء.

وكتب عبد الرحيم عبر فيسبوك، قائلا: "فقدت الصحافة المصرية الزميل العزيز الكاتب الصحفي والناقد الرياضي المعروف سامي عبدالفتاح مدير تحرير المساء بعد رحلة عطاء حافلة في بلاط صاحبة الجلالة".

وتابع: "رحم الله الفقيد العزيز واسكنه فسيح جناته ولاسرته ولنا جميعا الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وسامي عبد الفتاح، صاحب مسيرة حافلة في العمل الصحفي خاصة الرياضي، وشغل مناصب عدة، كان من بينها عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.