عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ربنا يصبر أهله وأولاده.. مهيب عبد الهادي ينعي الصحفي الراحل سامي عبد الفتاح

صدى البلد

نعي الإعلامي مهيب عبد الهادي وفاة الناقد الرياضي والكاتب الصحفي سامي عبد الفتاح مدير تحرير المساء سابقا.

وكتب مهيب عبر حسابة بموقع تويتر:البقاء والدوام لله .. وفاة الزميل الصحفي والناقد الرياضي استاذ سامي عبد الفتاح مدير تحرير جريدة المساء .. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته .. وربنا يصبر أهله وأولاده.

وأعلن الكاتب الصحفي وسكرتير عام نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم وفاة الناقد الرياضي المعروف والكاتب الصحفي سامي عبد الفتاح مدير تحرير المساء.

 

وكتب عبد الرحيم عبر فيسبوك، قائلا: "فقدت الصحافة المصرية الزميل العزيز الكاتب الصحفي والناقد الرياضي المعروف سامي عبدالفتاح مدير تحرير المساء بعد رحلة عطاء حافلة في بلاط صاحبة الجلالة".

 

وتابع: "رحم الله الفقيد العزيز واسكنه فسيح جناته ولاسرته ولنا جميعا الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

 

وسامي عبد الفتاح، صاحب مسيرة حافلة في العمل الصحفي خاصة الرياضي، وشغل مناصب عدة، كان من بينها عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

الراحل سامي عبد الفتاح مدير تحرير المساء الإعلامي مهيب عبد الهادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتجاج في المخ | صدمة لـ الوداد قبل نهائي أفريقيا أمام الأهلي

مفاجأة كبرى حول غرامة كهربا لنادي الزمالك قبل نهائى إفريقيا

بسبب نقص الريال السعودي.. 3 عملات عربية متاحة أمام الحجاج|فيديو

هل يوقف رمضان صبحي قيد الأهلي؟| “فيفا” يفرض غرامة قاسية.. هيدرسفيلد ينتصر.. وهذا رد "الأحمر"

مفاجأة من "كاف" لـ حكم مباراة الأهلي والوداد

رسميا.. الزمالك يضمن المشاركة في الكونفيدرالية الموسم المقبل

ابن عم عروس قليوب المقتولة يوم دخلتها ينهي حياة شقيق المتهم

الرئيس السيسي يتفقد الكلية الحربية فجر اليوم

ترشيحاتنا

رئيس تحرير البطولة: زهير المترجي قد يظهر أمام الأهلي.. وهذه حقيقة إصابة سامبو

مشاريع تنموية وخدمية لتوفير فرص عمل بالقرى الأكثر احتياجا بمركز الحسنة

تتعارض مع القيم والمبادئ.. تصرفات لو خطيبك عملها عيدي النظر فى قرار الزواج

الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن طقس الثلاثاء

فقدت نصف وزنها بالتخلي عن مكون واحد.. جين ماكدونالد تثير الجدل برشاقتها

موتورولا تطرح Moto G53j داعم لـ 5G من الفئة المتوسطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتلف العالم بسعر خيالي.. ديزني لاند تطلق طائرة ترفيهية قريبًا

ختام عرض «دم السواقي» على مسرح ثقافة حاجر العديسات بالأقصر|صور

بسبب اسمه وميلاده.. شركة طيران إسبانية تمنع راكب من السفر لـ10 سنوات

بعد 81 عاما من استعارته.. جدل بين رواد السوشيال ميديا بسبب كتاب

فيديو

محمد رمضان : أنا اغلي مغني فى مصر .. وبطلب طيارة خاصة

3 تحديات تواجه الأهلي في نهائي إفريقيا أمام الوداد.. ونادي سعودي يطلب نجم الفريق

بحضور مني الشاذلي.. رقص وفرحة خيري رمضان بزفاف ابنه

السيسي في موزمبيق: نقدم الدعم لمواجهة الإرهاب.. وعلماء الأزهر جاهزون لتدريب الأئمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ