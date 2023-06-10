بيان عاجل من الأرصاد العمانية بشأن إعصار يضرب بحر العرب

أوضحت الأرصاد العمانية آخر مستجدات وتطورات الحالة المدارية الإعصار الذي يضرب بحر العرب.

وذكرت الأرصاد العمانية بأن تصنيف الحالة ما زال إعصارًا مداريًا من الدرجة الأولى، ويبعد مركزه عن سواحل سلطنة عمان حوالي 1050 كيلومترا، وتبعد السحب المصاحبة للإعصار حوالي 670 كيلومترا، وتتراوح سرعة الرياح حول المركز بين 65 إلى 70 عقدة.

وفي وقت سابق؛ قد أصدرت هيئة الطيران المدني التقرير الثالث عن الحالة ظهر يوم أمس الجمعة، أوضحت فيه عدم وجود أي تأثيرات مباشرة على أجواء سلطنة عمان خلال الـ 3 أيام القادمة، كما أن مؤشرات احتمالية تأثر أجواء سلطنة عمان بالإعصار بدأت تضعف.

فيما بينت الهيئة في تقريرها توقعات اليوم والغد، وهي كالآتي:

السبت 2023/6/10:

احتمال تطور الحالة المدارية إلى إعصار من الدرجة الثانية وتقدر سرعة الرياح حول المركز من 83 إلى 90 عقدة يصاحبه تدفق للسحب العالية والمتوسطة على السواحل المطلة على بحر العرب مع استمرار التنبيه بارتفاع موج البحر على سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار ويصل أقصى ارتفاع للموج 3-5 أمتار.

الأحد 2023/6/11:

انخفاض تصنيف الحالة المدارية إلى إعصار من الدرجة الأولى يصاحبه تدفق العالية والمتوسطة على السواحل المطلة على بحر العرب وبحر عمان مع التنبيه بارتفاع موج البحر على سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، ويصل أقصى ارتفاع للموج 4-6 أمتار وفرص امتداد مياه البحر إلى المناطق الساحلية المنخفضة.

ودعت الهيئة الجميع إلى متابعة النشرات والتقارير والتحذيرات الصادرة عنها.