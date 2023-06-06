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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاصفة مدارية.. الكارثة تضرب بحر العرب

العاصفة المدارية
العاصفة المدارية بحسب الأقمار الصناعية

ذكرت هيئة الأرصاد العمانية أن العاصفة المدارية التي تنشط في بحر العرب حاليًا أطلق عليها مسمى “بيبارجوي” (Biparjoy).

وبحسب صحيفة “أثير” العمانية؛ ووفقًا لقائمة مسمى الأعاصير المدارية التي أصدرها المركز الإقليمي المتخصص للأرصاد الجوية ومقره في نيودلهي بالهند لأسماء الأعاصير فوق شمال المحيط الهندي بما في ذلك خليج البنغال وبحر العرب، فإن هذا المسمى هو اسم بنجلاديشي ويترجم إلى اللغة الإنجليزية إلى disaster ويعني الكارثة.

كما تبين المعلومات أن هذه المسميات لا تطلق على أي عاصفة إلا عندما تصبح مدارية وفقا لمعدلات سرعة الرياح الناتجة عنها، وفق الآتي:

– منخفض مداري عندما تكون السرعة القصوى المستمرة للرياح أقل من 63 كم/الساعة
– عاصفة مدارية عندما تكون السرعة القصوى المستمرة للرياح أعلى من 63 كم/ساعة. وتُعطى اسما في هذه الحالة.
– هاريكين أو تيفون أو سيكلون مداري أو عاصفة سيكلونية شديدة للغاية – بحسب حوض تكونها، عندما تتجاوز السرعة القصوى المستمرة للرياح 116 كم/الساعة أو 63 عقدة.

يشار إلى أن آخـر صـور الأقمـار الأصطناعيـة توضح تطور الحالة المدارية إلى مستوى عاصفـة مـداريـة، وتتمركز جنوب وسط بحر العرب وتبعد عن سواحل السلطنة حوالي 1170 كيلومترا مع فرص تحركها باتجاه الشمال نحو وسط بحر العرب، ومن المحتمل استمرارها كعاصفة خلال ثلاثة أيام القادمة مع فرص تطورها لاحقا إلى إعصار من الدرجة الأولى مع فرص تدفق السحب العالية علـى أجواء سلطنة عمان خلال الخمسة أيام القادمة.


 

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