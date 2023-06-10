موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يلتقي مانشستر سيتي بنظيره إنتر ميلان، اليوم السبت، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب أتاتورك الأولمبي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

تبدأ المباراة بين مانشستر سيتي ونظيره إنتر ميلان، في تمام لساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية، على ملعب أتاتورك الأولمبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي

beIN Sports 2 HD Premium بتعليق حسن العيدروس

beIN Sports HD 1 English بتعليق إنجليزي

وترجح التوقعات فوز مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، كونه الخصم الأقوى والأفضل فنيا ومن جميع النواحي.

كما يدخل مانشستر سيتي المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما أقصى ريال مدريد، حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري الأبطال، بجانب حافز حصده ثلاثية تاريخية في موسم استثنائي.

في المقابل، يتطلع إنتر ميلان لإنهاء موسمه الحالي بأفضل شكل ممكن، من خلال الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب مانشستر سيتي.

لكن إنتر ميلان يعلم أنه سيخوض مباراة أصعب مبارياته في السنوات الأخيرة أمام العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي