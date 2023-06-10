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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اقتصاديون : الدولار سيحافظ على مكاسبه الأخيرة عالميا وتوقعات بمنحنى هبوط

ارتفاع صادم لـ الدولار
ارتفاع صادم لـ الدولار الأمريكي.. توقعات جديدة لـ NBF

ناقش الاقتصاديون في البنك الوطني الكندي NBF توقعاتهم لتحركات الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة وبخاصة بعدما تم التوصل إلى اتفاق حيال أزمة سقف الديون الأمريكية والتي أثرت على تحركات الدولار في الفترة الماضية.

وأشار الخبراء لدى البنك الكندي إلى أنهم جادلوا في الشهر الماضي حول توقعات السوق بشأن التسهيل النقدي الوشيك داخل الولايات المتحدة والتي كانت تبدو طموحة إلى حد ما، ولكن منذ ذلك الحين، تحول السوق إلى 180 درجة ويتوقع الآن بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة مرة أخرى هذا الصيف.

وتابع الخبراء لدى مصرف NBF بأنه نظرا لاحتمالية استمرار ارتفاع البطالة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة وتشديد شروط الإقراض، فقد يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرتفعة دون تغيير حتى الربع الأول من عام 2024، وذلك قبل أن يبدأ في خفضها بعد ذلك مع انكماش الاقتصاد، ولذلك، قد يرتفع الدولار قليلا خلال الأشهر المقبلة، قبل أن يعاني من ضعف محتمل في العام المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الخبراء لدى بنك ING أصدروا توقعاتهم لتحركات الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، حيث رأى الخبراء لدى البنك بأنه على المدى القريب، فإنه من المرجح أن يحتفظ الدولار بمعظم مكاسبه الأخيرة حتى اجتماع لجنة السياسة النقدية في الفيدرالي الأمريكي بالأسبوع المقبل، وذلك على الرغم من ترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الثلاثاء المقبل والتي ستكون محركا مهما للأسواق.

وتابع خبراء المؤسسة المصرفية الهولندية بأن الصورة الأكبر والأعم لديهم تتمثل في الدولار سيبدأ في اتجاه هابط دوري خلال النصف الثاني من العام الجاري، وقد يبدأ ذلك خلال الربع الثالث أو يتأخر قليلا بعد هذا الموعد.

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