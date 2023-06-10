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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استشاري التغذية بالأهلي يتحدث عن برنامج الاستعداد لمواجهة الوداد في النهائي الإفريقي

الأهلي
الأهلي

قال الدكتور إيهاب علي، استشاري التغذية العلاجية بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن هناك برنامجا خاصا يخضع له اللاعببن في إطار التحضير لمباراة الوداد المغربي التي تقام مساء غدٍ الأحد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن البرنامج يتضمن إمداد اللاعبين بالفيتامينات والمعادن والعناصر الطبيعية، وذلك وفقا للقياسات الخاصة بكل لاعب بما يسهم في زيادة القدرة على التحمل ومواصلة أداء المجهود المطلوب، مع تقليل فرص التعرض للإصابات العضلية.

وأشار إلى أن البرنامج بدأ بشكل فعلي منذ مباراة الذهاب، ويتضمن إمداد اللاعبين بالمشروبات التي تساعد على الإسراع بعمليات الاستشفاء والحفاظ على الكتلة العضلية بمعدلات مدروسة والتخلص من الأحماض التي تسبب الإصابات.

وأضاف الدكتور إيهاب علي أن كل لاعب لديه ملف خاص بطبيعة تكوينه، وبناء عليه يتم العمل من خلال جدول يومي يساعد اللاعبين على تحسين الأداء والقوة العضلية.

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