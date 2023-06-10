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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أعضاء هيئة قضايا الدولة الجُدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل.. صور

صدى البلد

أدى أعضاء هيئة قضايا الدولة الجُدد من دفعتي 2017، 2018 اليوم "السبت"، اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل بحضور المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة،كما شهد مراسم حلف اليمين الذي انعقد بالقاعة الكُبرى بديوان عام الوزارة، لفيف من قيادات الوزارة والهيئة. 

ورحب وزير العدل برئيس هيئة قضايا الدولة وهنأ اعضاءها الجُدد على صدور قراري رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية على تعيينهم.

من جانبه تقدم المستشار/ محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة بالشكر إلى رئيس الجمهورية على صدور هذه القرارات التي تدعم الهيئة، وهنأ الأعضاء الجدد على التحاقهم بالهيئة القضائية العريقة.

وتم التقاط صور تذكارية للاعضاء الجُدد مع وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة وقيادات الوزارة والهيئة.

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اعضاء قضايا الدولة وزير العدل حلف اليمين القانونية للمعينين بقضايا الدولة

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