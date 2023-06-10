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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة نسائية تسرق المترددين على ماكينات الصراف الآلي بالقاهرة

المتهمتان
المتهمتان

ضبط رجال مباحث القاهرة سيدتين كونتا تشكيلا عصابيا تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المترددين على ماكينات الصراف الآلي، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط سيدتان لهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائر قسم شرطة الدرب الأحمر، وبحوزتهما ٢ بطاقة بنكية - مشغولات ذهبية - مبلغ مالى مجهولين المصدر .

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات ، اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقة المواطنين المترددين على ماكينات الصراف الآلى من كبار السن عن طريق تبديل البطاقات البنكية الخاصة بهم عقب إيهامهم بمعاونتهم فى سحب المبلغ المالى، ومغافلتهم وإستبدالها بأخرى عقب التحصل منهم على الرقم  السرى وسحب مبالغ مالية من حساباتهم ، وإنفاقها على متطلباتهما الشخصية وشراء مشغولات ذهبية ، وأقرا بأن المبلغ المالى والمشغولات الذهبية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى ، كما أقرا بإرتكاب عدد (9) وقائع سرقة بإستخدام البطاقات البنكية المضبوطة بحوزتهما ، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمتين وإتهموهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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